Die Teilnahme der NHL-Spieler hat vor den Olympischen Spielen große Erwartungen an das deutsche Eishockey-Team mit sich gebracht. Kapitän Leon Draisaitl äußert sich dazu jetzt kritisch.

Leon Draisaitl hat nach dem 8:1 seiner Edmonton Oilers im NHL-Spiel bei den Los Angeles Kings den enttäuschenden Olympia-Auftritt der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft mit einem fehlenden Konzept erklärt.

"Auf dem Niveau ist das zu schwer, wenn nicht alle auf der gleichen Seite sind und alle wissen, wie wir spielen wollen", sagte der Star-Stürmer der "Deutschen Presse-Agentur" (dpa): "Ich glaube, dass wir zu lange gebraucht haben, um so wirklich zu finden, was wir sind als Mannschaft und wie wir spielen wollen."

Auf die Frage, wer sich diese Kritik gefallen lassen müsse, antwortete er: "Alle. Das geht über Spieler, Trainer hätten mit Sicherheit auch mehr machen können. Aber im Endeffekt sind es wir Spieler, die draußen sind, und wir müssen als Mannschaft das aufs Eis bringen, was unsere beste Leistung ist." Das hätten die Profis nicht geschafft und "das geht auf unsere Kappe".