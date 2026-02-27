Olympia
Olympia 2026: "Nicht so ganz verständlich" - Draisaitl kritisiert Erwartungen an DEB-Team
- Veröffentlicht: 27.02.2026
- 14:03 Uhr
- ran.de
Die Teilnahme der NHL-Spieler hat vor den Olympischen Spielen große Erwartungen an das deutsche Eishockey-Team mit sich gebracht. Kapitän Leon Draisaitl äußert sich dazu jetzt kritisch.
Leon Draisaitl hat nach dem 8:1 seiner Edmonton Oilers im NHL-Spiel bei den Los Angeles Kings den enttäuschenden Olympia-Auftritt der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft mit einem fehlenden Konzept erklärt.
"Auf dem Niveau ist das zu schwer, wenn nicht alle auf der gleichen Seite sind und alle wissen, wie wir spielen wollen", sagte der Star-Stürmer der "Deutschen Presse-Agentur" (dpa): "Ich glaube, dass wir zu lange gebraucht haben, um so wirklich zu finden, was wir sind als Mannschaft und wie wir spielen wollen."
Auf die Frage, wer sich diese Kritik gefallen lassen müsse, antwortete er: "Alle. Das geht über Spieler, Trainer hätten mit Sicherheit auch mehr machen können. Aber im Endeffekt sind es wir Spieler, die draußen sind, und wir müssen als Mannschaft das aufs Eis bringen, was unsere beste Leistung ist." Das hätten die Profis nicht geschafft und "das geht auf unsere Kappe".
Königliche Ehre für Olympia-Superstar Jutta Leerdam
Olympia 2026: "Waren eine sehr gute Mannschaft mit sehr viel Potenzial"
Draisaitl kritisierte auch die großen Erwartungen im Vorfeld des olympischen Turniers durch die Teilnahme der NHL-Profis. "Da wurden ja Sachen teilweise rausgehauen, die nicht so ganz verständlich sind. Wir haben in der Konstellation noch nie zusammengespielt und wir hatten sechs NHL-Spieler dabei, also ist es jetzt nicht so, dass wir eine Mannschaft voll von Superstars hatten. Das kam manchmal so ein bisschen so rüber", sagte der 30-Jährige.
Er gab aber zu, dass es auch innerhalb des Teams große Erwartungen gegeben habe: "Wir waren eine sehr, sehr gute Mannschaft mit sehr, sehr viel Potenzial. Das haben wir aber leider nicht so abrufen können."
Die DEB-Auswahl verlor drei ihrer fünf Spiele bei Olympia und schied nach einem 2:6 gegen die Slowakei im Viertelfinale aus. Während Deutschland auf eine gute Handvoll Profis aus der NHL zurückgreifen konnte, bestanden die besten Teams komplett aus Spielern der besten Liga der Welt.
Auch interessant: Olympia 2026: Lindsey Vonn postet emotionales Video: "Es braucht buchstäblich ein ganzes Dorf" - alle News hier im Ticker