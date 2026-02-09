In den USA gibt es unter Anhängern von Präsident Donald Trump böse Kommentare gegen die bei Olympia schwer gestürzte Lindsey Vonn.

Nach ihrem schweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt in Italien muss sich die 41-jährige Lindsey Vonn nun auch noch gehässige Kommentare von Anhängern des US-Präsidenten Donald Trump anhören.

In den sozialen Medien gibt es zahlreiche Anti-Vonn-Aussagen, in denen von Karma die Rede ist, ebenso wird von "Go woke, go broke" gesprochen. Sprich: Ihre politische Haltung habe sie vom Wesentlichen abgelenkt.

Dies geht weiter bis zu Egoismus-Vorwürfen, wonach Vonn einer jüngeren Starterin lediglich den Platz im Olympia-Aufgebot weggenommen habe.

Doch woher kommt diese Feindseligkeit der Trump-Anhänger gegen Vonn?