Olympia 2026: Trump-Anhänger bejubeln Horrorsturz von Ski-Star Lindsey Vonn
- Veröffentlicht: 09.02.2026
- 13:28 Uhr
- ran.de
In den USA gibt es unter Anhängern von Präsident Donald Trump böse Kommentare gegen die bei Olympia schwer gestürzte Lindsey Vonn.
Nach ihrem schweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt in Italien muss sich die 41-jährige Lindsey Vonn nun auch noch gehässige Kommentare von Anhängern des US-Präsidenten Donald Trump anhören.
In den sozialen Medien gibt es zahlreiche Anti-Vonn-Aussagen, in denen von Karma die Rede ist, ebenso wird von "Go woke, go broke" gesprochen. Sprich: Ihre politische Haltung habe sie vom Wesentlichen abgelenkt.
Dies geht weiter bis zu Egoismus-Vorwürfen, wonach Vonn einer jüngeren Starterin lediglich den Platz im Olympia-Aufgebot weggenommen habe.
Doch woher kommt diese Feindseligkeit der Trump-Anhänger gegen Vonn?
Vonn positionierte sich gegen Trump
Die Abneigung dürfte ihren Ursprung in bereits viele Jahre alten Aussagen haben. So positionierte sich Vonn vor den Olympischen Spielen 2018 in Südkorea schon gegen den damals zum ersten Mal gewählten US-Präsidenten Trump.
Seinerzeit sagte sie in einem Interview, sie würde bei dem Event in Südkorea "die Menschen der Vereinigten Staaten vertreten, nicht den Präsidenten".
Zudem kündigte sie damals an, bei einem möglichen Medaillengewinn eine Einladung ins Weiße Haus auszuschlagen. Diese klare Haltung dürften die Trump-Anhänger ihr bis heute übel nehmen.