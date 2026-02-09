- Anzeige -
- Anzeige -
Olympia 2026 in Mailand und Cortina

Olympia 2026: Trump-Anhänger bejubeln Horrorsturz von Ski-Star Lindsey Vonn

  • Veröffentlicht: 09.02.2026
  • 13:28 Uhr
  • ran.de

In den USA gibt es unter Anhängern von Präsident Donald Trump böse Kommentare gegen die bei Olympia schwer gestürzte Lindsey Vonn.

Nach ihrem schweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt in Italien muss sich die 41-jährige Lindsey Vonn nun auch noch gehässige Kommentare von Anhängern des US-Präsidenten Donald Trump anhören.

In den sozialen Medien gibt es zahlreiche Anti-Vonn-Aussagen, in denen von Karma die Rede ist, ebenso wird von "Go woke, go broke" gesprochen. Sprich: Ihre politische Haltung habe sie vom Wesentlichen abgelenkt.

Dies geht weiter bis zu Egoismus-Vorwürfen, wonach Vonn einer jüngeren Starterin lediglich den Platz im Olympia-Aufgebot weggenommen habe.

Doch woher kommt diese Feindseligkeit der Trump-Anhänger gegen Vonn?

- Anzeige -
- Anzeige -

Vonn positionierte sich gegen Trump

Die Abneigung dürfte ihren Ursprung in bereits viele Jahre alten Aussagen haben. So positionierte sich Vonn vor den Olympischen Spielen 2018 in Südkorea schon gegen den damals zum ersten Mal gewählten US-Präsidenten Trump.

Seinerzeit sagte sie in einem Interview,  sie würde bei dem Event in Südkorea "die Menschen der Vereinigten Staaten vertreten, nicht den Präsidenten".

Zudem kündigte sie damals an, bei einem möglichen Medaillengewinn eine Einladung ins Weiße Haus auszuschlagen. Diese klare Haltung dürften die Trump-Anhänger ihr bis heute übel nehmen.

- Anzeige -
News und Videos zu Olympia
imago images 1072243209
News

Horrorsturz von Vonn: FIS-Präsident widerspricht Kritikern

  • 09.02.2026
  • 14:24 Uhr
Linus Strasser
News

Olympia JETZT LIVE: Nächste Medaille für Deutschland?

  • 09.02.2026
  • 14:09 Uhr
imago images 1072314647Update
News

Kaputte Medaille im deutschen Team

  • 09.02.2026
  • 12:49 Uhr
260208 Lindsey Vonn of USA competes in women s alpine skiing downhill during day 2 of the 2026 Winter Olympics on February 8, 2026 in Cortina. Photo: Joel Marklund BILDBYRAN kod JM JM0784 bbeng alp...
News

Pressestimmen zum Drama: "Albtraumtag für Vonn"

  • 09.02.2026
  • 12:48 Uhr
imago images 1071516139
News

Olympia 2026: Deutschlands Medaillenchancen in den 16 Sportarten

  • 09.02.2026
  • 12:36 Uhr
imago images 1071296881
News

Olympia 2026: Termine, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und TV-Übertragung im Überblick

  • 09.02.2026
  • 11:06 Uhr
imago images 1072169194
News

Olympia 2026 - Ski Alpin heute live: Team-Kombination der Männer im Free-TV & im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 09.02.2026
  • 11:05 Uhr
imago images 1072100975
News

Skispringen heute live: Wettkampf der Männer von der Normalschanze -  Übertragungen im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 09.02.2026
  • 11:05 Uhr
Jutta Leerdam
News

Leerdam polarisiert: Zwischen Jet und Jagd nach Gold

  • 09.02.2026
  • 10:21 Uhr
Medaillen für Olympia vorgestellt
News

Medaillenspiegel Olympia 2026: Wo steht Deutschland?

  • 09.02.2026
  • 08:55 Uhr