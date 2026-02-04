- Anzeige -
Olympischen Winterspiele in Italien

Olympia 2026: Das sind die Medaillenchancen der deutschen Stars

  • Aktualisiert: 09.02.2026
  • 12:36 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Die Olympischen Winterspielen 2026 stehen bevor. ran schätzt Deutschlands Medaillenchancen ein.

Von Mike Stiefelhagen

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Italien stehen an.

Vom 6. bis 22. Februar 2026 kämpfen die Olympia-Stars in Mailand und Cortina d’Ampezzo um die Medaillen.

Die meisten Medaillen werden im Skilanglauf (15 Rennen), Eisschnelllauf (14) und Biathlon (11) vergeben. Die erste deutsche Medaille könnte bereits am Auftakttag bei den Skispringerinnen errungen werden.

Bei den Winterspielen 2022 in Peking wurde Deutschland mit 27 Medaillen (12 Gold, zehn Silber, fünf Bronze) hinter Norwegen Zweiter und landete vor China.

ran blickt auf die Medaillenchancen der deutschen Athleten in den 16 Sportarten bei Olympia 2026.

Olympia 2026 Mailand Cortina

Olympia 2026: Die Eröffnungsfeier am 06.02. ab 20:15 Uhr LIVE im Stream auf Joyn

Verfolge die Olympia-Eröffnungsfeier in Mailand kostenlos im Livestream auf Joyn.

Biathlon

Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß zählt zu den Top-Favoritinnen. Die 31-Jährige ist bislang noch ohne Einzelmedaille in ihrer Karriere.

Die internationalen Experten schätzen die Athleten und Athletinnen aus Schweden, Frankreich und Norwegen als Übermacht ein. Italien durch den Heimvorteil ebenfalls.

Im Weltcup enttäuschte das deutsche Herren-Team. Nur Philipp Horn und Philipp Nawrath konnten in Einzelrennen auf dem Podium landen.

Bob I Rodeln I Skeleton

Das Cortina Sliding Center könnte für Deutschland im doppelten Sinne goldig werden. Johannes Lochner und Laura Nolte gehören zur Speerspitze der Bob-Fahrer. Hier ist Gold mehr als nur möglich. Bob und Rodeln könnten insgesamt, wenn es gut läuft, alleine sieben Mal Gold abwerfen.

Für Rodel-Legende Felix Loch werden es bereits die fünften Winterspiele seiner Karriere. Dazu ist er aktuell in guter Form, trotz gehobenen Alters mit 36 Jahren. Max Langenhahn, Merle Fräbel und Julia Taubitz werden ebenfalls Medaillen zugetraut.

Christopher Grotheer und Jacqueline Pfeifer sind im Skeleton die Deutschen mit den besten Medaillenchancen.

Freestyle Skiing I Snowboard

Ramona Hofmeister feierte nach einer Verletzung im September ein Traum-Comeback. Die 29-Jährige macht sich berechtige Hoffnungen auf Edelmetall. Im Parallel-Riesenslalom feierte sie seit Anfang Januar bereits zwei Siege.

Die Ski-Crosser Daniela Maier und Florian Wilmsmann wollen ebenfalls oben angreifen. Maier ist aktuell Zweite im Gesamtweltcup.

Ski Alpin

Lena Dürr und Linus Straßer fahren im Slalom momentan hinterher. Die Erwartungen sind dennoch hoch. Mehrere Medaillen scheinen die Vorgabe zu sein. Emma Aicher hat immerhin schon zwei Rennen gewonnen in Abfahrt und Super G. Kira Weidle-Winkelmann ist ebenfalls in guter Form.

Für die Team-Kombination sind das gute Aussichten.

Ski Nordisch

Peking-Olympiasieger Vinzenz Geiger und seine Kombinierer rechnen sich viel aus.

Die Skispringer Felix Hoffmann und Philipp Raimund sind definitiv im Zweier-Team oder Mixed-Team Aspiranten auf das Treppchen - auch im Einzel ist im Idealfall etwas möglich. Bei den Frauen ist Selina Freitag eine ernstzunehmende Kandidatin für das Podium.

Im Langlauf der Damen kann es in der Staffel wie auch im Teamsprint etwas werden. Die Männer gehören zu den absoluten Außenseitern.

Weitere Wettbewerbe

Im Eishockey tritt Deutschland bei den Männern mit NHL-Spielern wie Leon Draisaitl, Moritz Seider und Tim Stützle an und hofft auf Edelmetall. Auch bei den Frauen kann man auf Akteurinnen aus Nordamerika bauen.

Im Eisschnelllauf soll Shootingstar Finn Sonnekalb die erste olympische Medaille seit 2010 holen.

Die Paarlauf-Vizeweltmeister Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin sind im Eiskunstlauf das beste, was Deutschland zu bieten hat.

In der erstmals olympischen Disziplin Skibergsteigen zählt Tatjana Paller im Sprint eher zu den Außenseiterinnen.

Die Curling-Männer verloren im November ihren Status als Europameister, ein Medaillengewinn käme daher überraschend.

Der Medaillenspiegel

#LandGoldSilberBronzeGesamt
1NorwegenNORNorwegen3126
2USAUSAUSA2002
3ItalienITAItalien1269
4JapanJPNJapan1214
5ÖsterreichAUTÖsterreich1203
6DeutschlandGERDeutschland1113
7FrankreichFRAFrankreich1102
SchwedenSWESchweden1102
TschechienCZETschechien1102
10SchweizSUISchweiz1001
11SlowenienSLOSlowenien0101
SüdkoreaKORSüdkorea0101
13BulgarienBULBulgarien0011
ChinaCHNChina0011
KanadaCANKanada0011
