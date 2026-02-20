- Anzeige -
- Anzeige -
WINTERSPIELE LIVE AUF JOYN

Olympia 2026 - "Wirklich unter der Gürtellinie": Hass gegen deutsche Biathleten "inakzeptabel"

  • Aktualisiert: 20.02.2026
  • 14:45 Uhr
  • SID

Die deutschen Biathleten sehen sich online schlimmen Anfeindungen ausgesetzt. Sportdirektor Felix Bitterling findet deutliche Worte.

Felix Bitterling, Sportdirektor des deutschen Biathlon-Teams, hat die zunehmende Verunglimpfung seiner Athletinnen und Athleten in den Sozialen Medien angeprangert.

"Was sicher nicht hilft ist, und es nimmt leider zu, dass bei dem kleinsten Misserfolg Hunderte von Hassnachrichten auf diese Mannschaft einprasseln, zu mir, zu den Athleten in allererster Linie. Das ist total inakzeptabel", sagte Bitterling vor dem Massenstart-Rennen der Männer bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo im "ZDF".

Dies sei, fügte der 44-Jährige an, "wirklich unter der Gürtellinie. Wir reden hier über Sport und es sollte auch Sport bleiben. Man kann uns gerne kritisieren für das, was wir nicht gut machen, aber bitte auf einem gewissen Niveau."

Das DSV-Team hatte vor den beiden abschließenden Massenstarts in Antholz nur eine Medaille geholt, Bronze mit der Mixed-Staffel.

- Anzeige -
- Anzeige -
Weitere Inhalte
Philipp Horn
News

Massenstart: Horn verpasst Bronze um 9,9 Sekunden

  • 20.02.2026
  • 16:03 Uhr
imago images 1071776461
News

Olympia LIVE: Kann Scholz im Eisschnelllauf überraschen?

  • 20.02.2026
  • 15:55 Uhr
Die Paralympics finden in Mailand und Cortina statt
News

Paralympics 2026 live: Termine, TV-Übertragungen und Streams, Austragungsorte, Sportarten, Zeitplan

  • 20.02.2026
  • 15:38 Uhr
Neureuther
News

Olympia 2026: Kommentatoren, Moderatoren und Experten im deutschen Free-TV und Livestream

  • 20.02.2026
  • 15:37 Uhr
2026-02-15 - Milano Cortina 2026 Winter Olympics 500m Women MILAN, ITALY - FEBRUARY 15: Olympic rings during the 500m Women Milano Cortina 2026 Winter Olympics at the Milano Speed skating, Eisschne...
News

Olympia 2026 - Schlussfeier live: Hier geht es zum kostenlosen Joyn-Stream

  • 20.02.2026
  • 15:37 Uhr
imago images 1072005462
News

Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina am 20. Februar

  • 20.02.2026
  • 15:36 Uhr
imago images 1071296881
News

Olympia 2026: Termine, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und TV-Übertragung im Überblick

  • 20.02.2026
  • 15:35 Uhr
Medaillen für Olympia vorgestellt
News

Medaillenspiegel Olympia 2026: Wo liegt Deutschland?

  • 20.02.2026
  • 15:33 Uhr
Skibergsteigen feierte olympische Premiere
News

"Wahnsinnige Blutpanscherei": Skandal im Skibergsteigen?

  • 20.02.2026
  • 15:32 Uhr
imago images 1070878355Update
News

Olympia: Erneuter Zwischenfall! Schwerer Sturz in der Halfpipe

  • 20.02.2026
  • 15:23 Uhr