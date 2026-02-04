- Anzeige -
Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina vom 20. Februar

  • Aktualisiert: 20.02.2026
  • 15:36 Uhr
  • ran.de

Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, am 20. Februar 2026, statt.

Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.

Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt ihr hier.

Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute, am 20. Februar, auf dem Programm:

13:10 Uhr: Ski Freestyle Frauen, Skicross, Halbfinale - Großes Finale
14:15 Uhr: Biathlon Männer, 15 km Massenstart
16:30 Uhr: Eisschnelllauf Frauen, 1500 m
20:28 Uhr: Ski Freestyle Männer Halfpipe, Finale, 3. Lauf
21:29 Uhr: Shorttrack - Männer Staffel, A-Finale
22:03 Uhr: Shorttrack 1500 m Frauen, A-Finale

Olympia: So viel Preisgeld zahlt Deutschland pro Medaille

Ski Freestyle - Qualifikation (F)
10:00
:
Beendet
1D. Maier1:11.12m
Ski Freestyle - 1. Qualifikation (M)
10:30
:
Beendet
1P. Werner122.17
Ski Freestyle - Qualifikation (M)
10:30
:
Beendet
1B. Mackay92.75
Ski Freestyle - 2. Qualifikation (M)
11:15
:
Beendet
1T. Li127.50
Ski Freestyle - 1. Achtelfinale (F)
12:00
:
Beendet
1D. Maier
Ski Freestyle - 2. Achtelfinale (F)
12:02
:
Beendet
1M. Thompson
Ski Freestyle - 3. Achtelfinale (F)
12:04
:
Beendet
1T. Gantenbein
Ski Freestyle - 4. Achtelfinale (F)
12:06
:
Beendet
1S. Lack
Ski Freestyle - 5. Achtelfinale (F)
12:08
:
Beendet
1H. Schmidt
Ski Freestyle - 6. Achtelfinale (F)
12:10
:
Beendet
1J. Grillet Aubert
Ski Freestyle - 7. Achtelfinale (F)
12:12
:
Beendet
1J. Galli
Ski Freestyle - 8. Achtelfinale (F)
12:14
:
Beendet
1S. Näslund
Ski Freestyle - 1. Viertelfinale (F)
12:35
:
Beendet
1D. Maier
Ski Freestyle - 2. Viertelfinale (F)
12:37
:
Beendet
1T. Gantenbein
Ski Freestyle - 3. Viertelfinale (F)
12:39
:
Beendet
1F. Smith
Ski Freestyle - 4. Viertelfinale (F)
12:41
:
Beendet
1S. Näslund
Ski Freestyle - 1. Halbfinale (F)
12:54
:
Beendet
1D. Maier
Ski Freestyle - 2. Halbfinale (F)
12:56
:
Beendet
1S. Näslund
Ski Freestyle - B-Finale (F)
13:10
:
Beendet
1T. Gantenbein
Ski Freestyle - Finale (F)
13:15
:
Beendet
1D. Maier
Ski Freestyle - 1. Finale (M)
13:30
:
Beendet
1N. Roth131.56
Curling - Halbfinale (F)
14:05
Kanada
Kanada
Kanada
3:6
3
0
1
0
1
0
0
0
1
0
6
1
0
1
0
0
2
1
0
1
Live
Schweden
Schweden
Schweden
14:05
USA
USA
USA
4:5
4
1
0
1
0
1
0
0
0
1
5
0
2
0
2
0
0
0
1
0
Live
Schweiz
Schweiz
Schweiz
Biathlon - Entscheidung (M)
14:15
:
Beendet
1J. Dale-Skjevdal39:17.10m
Ski Freestyle - 2. Finale (M)
14:30
:
Beendet
1X. Wang132.60
Eisschnelllauf - Entscheidung (F)
16:30
:
Live
1F. Kok1:54.790m
Eishockey - Halbfinale (M)
16:40
Kanada
Kanada
Kanada
0:0
0
0
0
0
1. Drittel
Finnland
Finnland
Finnland
Bob - 1. Lauf (F)
18:00
-:-
Curling - 3. Platz (M)
19:05
Schweiz
Schweiz
Schweiz
-:-
0
0
Norwegen
Norwegen
Norwegen
Ski Freestyle - Finale (M)
19:30
-:-
Bob - 2. Lauf (F)
19:50
-:-
Shorttrack - 1. Viertelfinale (F)
20:15
-:-
Shorttrack - 2. Viertelfinale (F)
20:19
-:-
Shorttrack - 3. Viertelfinale (F)
20:23
-:-
Shorttrack - 4. Viertelfinale (F)
20:27
-:-
Shorttrack - 5. Viertelfinale (F)
20:31
-:-
Shorttrack - 6. Viertelfinale (F)
20:35
-:-
Shorttrack - 1. Halbfinale (F)
21:00
-:-
Shorttrack - 2. Halbfinale (F)
21:04
-:-
Shorttrack - 3. Halbfinale (F)
21:08
-:-
Eishockey - Halbfinale (M)
21:10
USA
USA
USA
-:-
0
0
Slowakei
Slowakei
Slowakei
Shorttrack - B-Finale (M)
21:17
-:-
Shorttrack - Finale (M)
21:29
-:-
Shorttrack - B-Finale (F)
21:56
-:-
Shorttrack - Finale (F)
22:03
-:-
Ski Mountaineering bei Olympia 2026 feiert Premiere: Modus, Zeitplan, TV-Übertragung

Olympia live – die Wettbewerbe am 20. Februar 2026

12:00 Uhr: Ski Freestyle Frauen, Skicross, Achtelfinale

12:35 Uhr: Ski Freestyle Frauen, Skicross, Viertelfinale

12:54 Uhr: Ski Freestyle Frauen, Skicross, Halbfinale - 1. Rennen

12:58 Uhr: Ski Freestyle Frauen, Skicross, Halbfinale - 2. Rennen

13:10 Uhr: Ski Freestyle Frauen, Skicross - Großes Finale - Medaillenentscheidung

13:15 Uhr: Ski Freestyle Frauen, Skicross, Halbfinale - Kleines Finale

14:05 Uhr: Curling Frauen, Halbfinals

14:15 Uhr: Biathlon Männer, 15 km Massenstart - Medaillenentscheidung

16:30 Uhr: Eisschnelllauf Frauen, 1500 m - Medaillenentscheidung

16:40 Uhr: Eishockey Männer, Halbfinale - Kanada vs. Finnland

18:00 Uhr: Bob Frauen, Zweisitzer - 1. Lauf

19:05 Uhr: Curling Männer, Spiel um Platz 3

19:30 Uhr: Ski Freestyle Männer Halfpipe, Finale, 1. Lauf

19:48 Uhr: Bob Frauen, Zweisitzer - 2. Lauf

19:59 Uhr: Ski Freestyle Männer Halfpipe, Finale, 2. Lauf

20:15 Uhr: Shorttrack 1500 m Frauen, Viertelfinale

20:28 Uhr: Ski Freestyle Männer Halfpipe, Finale, 3. Lauf - Medaillenentscheidung

21:00 Uhr: Shorttrack 1500 m Frauen, Halbfinale

21:10 Uhr: Eishockey Männer, Halbfinale - USA vs. Slowakei

21:17 Uhr: Shorttrack - Männer Staffel, B-Finale

21:29 Uhr: Shorttrack - Männer Staffel, A-Finale - Medaillenentscheidung

21:56 Uhr: Shorttrack 1500 m Frauen, B-Finale

22:03 Uhr: Shorttrack 1500 m Frauen, A-Finale - Medaillenentscheidung

Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?

In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung. Zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.

Wer tatsächlich alles in voller Länge sehen möchte, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.

Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.

Auch interessant: Olympia 2026: Medaillenspiegel und Olympia 2026: Das sind die Medaillenchancen der deutschen Stars bei den Winterspielen. Außerdem: Olympia 2026: Die Monatsgehälter der deutschen Sportstars. Sowie: Paralympics 2026 live: Termine, TV-Übertragungen und Streams

