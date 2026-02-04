Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, am 20. Februar 2026, statt.

Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.

Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt ihr hier.

Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute, am 20. Februar, auf dem Programm:

13:10 Uhr: Ski Freestyle Frauen, Skicross, Halbfinale - Großes Finale

14:15 Uhr: Biathlon Männer, 15 km Massenstart

16:30 Uhr: Eisschnelllauf Frauen, 1500 m

20:28 Uhr: Ski Freestyle Männer Halfpipe, Finale, 3. Lauf

21:29 Uhr: Shorttrack - Männer Staffel, A-Finale

22:03 Uhr: Shorttrack 1500 m Frauen, A-Finale

