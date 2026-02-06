Eisschnelllauf (F): Kok legt vor Im Eisschnelllauf hat über die 1500 Meter Femke Kok aus den Niederlanden die erste Richtmarke gesetzt. 1:54,79 Minuten dürfen am Ende aber wohl nicht für die richtig starken Athletinnen reichen, auch wenn sie momentan souverän die Führung innehat. Drei Paarungen sind gelaufen.

Curling (F): Schweden mit dem Vorteil Auch zwischen Kanada und Schweden ist das neunte End gespielt. Schweden holt sich einen Punkt. Der Hammer wechselt zwar zu den Kanadierinnen, doch mit 6:3 sollte der Vorteil dennoch bei den Schwedinnen liegen.

Eishockey (M): Strauchelt Favorit Kanada wieder? Kanada geht als großer Gold-Favorit in diese Olympia-Konferenz. Die Ahornblätter marschierten fehlerfrei durch die Vorrunde und unterstrichen früh ihre Titelambitionen. Im Viertelfinale geriet das Starensemble dann allerdings ins Wanken. Gegen Tschechien entwickelte sich ein echter Krimi, den Kanada erst in der Verlängerung mit 4:3 für sich entschied. Ein Warnschuss, der zeigt, dass selbst der Topfavorit verwundbar ist. Finnland erwischte dagegen einen holprigen Start und musste gleich zum Auftakt gegen die Slowakei eine Enttäuschung hinnehmen. Danach präsentierte sich das Team jedoch wie ausgewechselt. Ein Sieg gegen Schweden brachte das Selbstvertrauen zurück, ehe Gastgeber Italien beim 11:0 keine Chance hatte. Im Viertelfinale bewiesen die Finnen dann Nervenstärke, drehten einen 0:2-Rückstand gegen die Schweiz und sicherten sich mit einem 3:2 nach Verlängerung das Ticket für die nächste Runde. Verzichten müssen die Kanadier auf ihren Kapitän Sidney Crosby. Er verletzte sich im Spiel mit Tschechien.

Curling (F): Schweizerinnen mit besserer Ausgangslage Die US-Amerikanerinnen holen mit ihrem letzten Stein im neunten End nur einen Punkt und verkürzen damit zwar auf 4:5 gegen die Schweiz, doch die Ausgangslage bleibt schwierig. Der entscheidende Vorteil liegt nun bei den Schweizerinnen. Im zehnten und letzten End verfügen sie über den Hammer und können damit auf jede Entwicklung im Haus reagieren. Das gibt ihnen die bessere Ausgangsposition für die Schlussphase.

Eisschnelllauf (F): Wer folgt auf Wüst? Im Milano Speed Skating Stadium steht die nächste Entscheidung im Eisschnelllauf an. Über die 1500 Meter wird ab 16:30 Uhr eine neue Olympiasiegerin gesucht und die Ausgangslage verspricht ein hochklassiges Rennen. Miho Takagi aus Japan hat bei den Winterspielen 2026 bereits drei Bronzemedaillen gewonnen, doch ihre eigentliche Paradedisziplin folgt erst jetzt. Die erfolgreichste japanische Eisschnellläuferin der Geschichte richtet ihren Fokus voll auf die 1500 Meter. Vor vier Jahren in Peking musste sie sich noch knapp Ireen Wüst aus den Niederlanden geschlagen geben. Nach dem Karriereende der niederländischen Legende lauern andere Niederländerinnen darauf, Wüst Platz einzunehmen. Takagis größte Rivalin über die gesamte Weltcup-Saison wird in Mailand allerdings fehlen. Joy Beune gewann alle vier 1500-Meter-Rennen der Weltcup-Saison, verpasste jedoch bei den niederländischen Olympia-Trials überraschend die Qualifikation für diese Strecke. Stattdessen setzten sich dort Antoinette Rijpma-De Jong, Femke Kok und Marijke Groenewoud durch und vertreten nun Oranje im Kampf um die Medaillen. Für Deutschland ist Lea Sophie Scholz bei der Entscheidung am Start. Sie läuft in der sechsten Paarung. Kaitlyn McGregor ist als einzige Schweizerin dabei.

Curling (F): Schweden baut Führung aus Parallel dazu baut auch Schweden seine Führung gegen Kanada aus. Im siebten End platzieren die Schwedinnen ihre Steine besser und sichern sich wichtige Punkte. Damit liegt Schweden nun mit 5:2 gegen die Kanadierinnen vorne und verschafft sich eine komfortable Ausgangsposition für die Schlussphase. Drei Ends stehen hier noch an.

Curling (F): Schweiz mit einem Punkt Auch im achten End behalten die Schweizerinnen um Alina Pätz die Kontrolle über die Situation. Sie halten die USA unter Druck und sichern sich weiter die besseren Positionen im Haus. Die Schweizerinnen platzieren einen Stein im Haus und gehen mit 5:3 in Führung. Der Hammer wechselt zwar zu den US-Amerikanerinnen, mit nur zwei verbliebenen Ends haben die Schweizerinnen aber die besseren Karten in Richtung Finale.

Curling (F): Ein weiteres Blank End Auch im siebten End bleibt es ohne Punkte im Spiel zwischen den USA und der Schweiz. Mit dem letzten Stein räumt Alina Pätz das Haus komplett leer und sorgt dafür, dass erneut kein Team anschreiben kann. Für die Schweizerinnen ist das eine bewusste taktische Entscheidung. Durch das Blank End behalten sie weiterhin den Vorteil des letzten Steins und können damit in den kommenden Ends flexibel auf das Spiel der USA reagieren. Insgesamt ist die Fehlerquote auf der Seite der US-Amerikanerinnen höher. Sie können bisher die Steine nicht so positionieren, dass sie entscheidend Druck aufbauen. Parallel haben sich die Schwedinnen mit einem Zweierhaus gegen Kanada einen minimalen Vorteil verschafft.

Was steht heute noch an? Im Augenblick ist es etwas ruhiger an den Wettkampfstätten. Aktuell laufen nur die Halbfinal-Spiele im Curling, doch der weitere Tagesverlauf verspricht noch jede Menge Spannung. Insgesamt stehen heute noch fünf Medaillenentscheidungen auf dem Programm. Um 16:30 Uhr richtet sich der Blick auf das Milano Speed Skating Stadium, wo im Eisschnelllauf über die 1500 Meter der Frauen eine neue Olympiasiegerin gesucht wird. ab 19:05 Uhr geht es im Curling um Bronze bei den Männern, wenn Norwegen und die Schweiz um den Platz auf dem Podium kämpfen. Auch die Ski Freestyler stehen vor ihrer Entscheidung. In der Halfpipe werden ab 19:30 Uhr die Medaillen vergeben und spektakuläre Runs sind garantiert. Im Shorttrack wird es ebenfalls wieder rasant. Dort stehen die Staffel der Männer über 5000 Meter (21:30 Uhr) sowie die Entscheidung der Frauen über 1500 Meter (22:10 Uhr) auf dem Programm.

Curling (F): Schweizerinnen schreiben Nuller-End Die Schweizerinnen entscheiden sich bewusst für ein Nuller-End. Damit verzichten sie zwar auf einen möglichen Punktgewinn, behalten aber den Hammer und damit den strategischen Vorteil für die nächste Aufnahme. So bleibt es beim 4:3 zugunsten der Schweizerinnen.

Curling (F): Es bleibt beim 2:2 In der Partie zwischen Kanada und Schweden ist das fünfte End inzwischen ebenfalls beendet. Einen Stein ins Haus bringen konnte keine der beiden Mannschaften. Es bleibt beim 2:2.

Curling (F): USA bleiben dran Im Curling-Halbfinale der Frauen bleibt es auf beiden Bahnen ausgeglichen. Das US-Team kann im fünften End einen Stein anschreiben und verkürzt damit auf 3:4 gegen die Schweiz. Auch auf der Nebenbahn ist weiterhin alles ausgeglichen. Zwischen Kanada und Schweden steht es nach vier Ends 2:2, keine Mannschaft kann sich bislang entscheidend absetzen.

Norwegen bricht eigenen Goldrekord Nach dem Gold im Biathlon schreibt Norwegen bei diesen Winterspielen einmal mehr Geschichte. Mit dem jüngsten Triumph stellt das Team einen neuen Goldrekord auf und übertrifft damit die eigene Bestmarke bei Olympischen Winterspielen. Bei den Spielen 2022 hatte Norwegen insgesamt 16 Goldmedaillen gewonnen. Durch den Sieg von Johannes Dale-Skjevdal im Massenstart kommt nun Gold Nummer 17 bei Olympia 2026 hinzu und damit ein neuer historischer Höchstwert. Und das muss noch nicht das Ende sein. In den kommenden Tagen bieten sich dem norwegischen Team weitere Chancen, die Bestmarke weiter auszubauen.

Curling (F): Schweizerinnen mit kleinem Vorteil Die Schweiz hat sich im Curling-Halbfinale inzwischen einen kleinen Vorsprung geholt. Nach einem Rückstand im ersten End übernehmen die Eidgenossinnen die Kontrolle und führen nun mit 4:2 gegen die USA. Mit präzisen Steinen im zweiten und vierten End holen sie jeweils ein Zweierhaus und bringen das Momentum auf ihre Seite. Zwischen Kanada und Schweden bleibt es mit 1:2 nach drei Ends eng.

Biathlon (M): Dale-Skjevdal holt Gold, Horn verpasst Medaille knapp Johannes Dale-Skjevdal dreht sich auf der Ziellinie noch einmal um und verneigt sich vor dem Publikum. Nach einer herausragenden Vorstellung im Massenstart krönt sich der Norweger mit seiner ersten Olympia-Medaille und holt sich direkt Gold. Hinter ihm läuft Sturla Holm Laegreid zu Silber und macht den norwegischen Doppelerfolg perfekt. Im Kampf um Bronze setzt sich Quentin Fillon Maillet durch. Trotz vier Strafrunden zeigt der Franzose eine enorme Laufleistung und sichert sich noch einen Platz auf dem Podium. Für Philipp Horn bleibt dagegen nur der undankbare vierte Rang. Der Deutsche konnte auf den letzten Kilometern nicht mehr zum Franzosen aufschließen und verpasst die Medaille knapp. Philipp Nawrath wird Siebter, während David Zobel auf Platz 23 landet. Bei den Schweizer holt Joscha Burkhalter als Elfter das beste Ergebnis. Sebastian Stalder wird 13., bei Niklas Hartweg reicht es nur zu Platz 24.

Biathlon (M): Horn rutscht auf Platz vier Philipp Horn kämpft auf der Schlussrunde, doch von hinten kommt Quentin Fillon Maillet mit enormem Tempo heran. Der Franzose fliegt förmlich über die Strecke, schließt die Lücke schnell und setzt dann entschlossen zum Überholen an. Horn kann nicht mehr kontern. Fillon Maillet zieht vorbei und lässt den Deutschen auf den letzten Kilometern stehen. Damit droht dem DSV-Team erneut dieser undankbare vierte Platz. Kann Horn sich da noch einmal herankämpfen?

Biathlon (M): Horn muss alles reinlegen Im Nieselschnee kommt Dale-Skjevdal zum letzten Schießen und zeigt keine Nerven. Fünf Schuss, fünf Treffer. Der Norweger räumt alles ab und setzt sich entscheidend ab. Damit ist klar, wenn jetzt nichts mehr passiert, läuft er souverän zu Gold. Dahinter richtet sich der Blick auf Philipp Horn und Sturla Holm Laegreid. Beide gehen nahezu gleichzeitig in die letzte Schießeinlage. Laegreid bleibt eiskalt, trifft alle Scheiben und verlässt den Stand mit einem klaren Vorsprung. Rund 20 Sekunden liegen zwischen ihm und Horn, das dürfte die Vorentscheidung im Kampf um Silber sein. Horn muss sich seinerseits gegen Fillon Maillet aus Frankreich behaupten.

Ski Freestyle (M): Werner patzt, Roth holt Silber! Xindi Wang aus China geht im Finale volles Risiko. Mit höchster Schwierigkeit und einer nahezu perfekten Ausführung setzt er ein Ausrufezeichen und übernimmt mit 132,60 Punkten die Führung. Damit ist klar, diese Leistung reicht sicher für eine Medaille und setzt die Konkurrenz massiv unter Druck. Jetzt sind die Schweizer gefordert. Pirmin Werner entscheidet sich für die Höchstschwierigkeit und startet stark in seinen Sprung. In der Luft passt zunächst alles, doch bei der Landung kippt er leicht nach vorne, verliert die Kontrolle und landet im Schnee. Damit sind die Medaillenträume geplatzt. Werner wird heute leer ausgehen! Alle Augen richten sich nun auf Noé Roth. Der Schweizer wählt den Back Double Full-Double Full-Full und geht damit ebenfalls hohes Risiko. Roth bringt den Sprung sauber durch und liefert genau im entscheidenden Moment ab. Jetzt heißt es warten. Die Spannung steigt im Zielraum, alle Blicke gehen zur Anzeigetafel. Reicht diese starke Leistung, um Xindi Wang noch von Platz eins zu verdrängen und Gold zu holen? Knapp nicht! Gold geht an Wang, Roth nimmt knapp dahinter Silber mit. Bronze geht an Tianma Li.

Biathlon (M): Horn ist dabei! Ganz stark von Philipp Horn! Der DSV-Biathlet ist top unterwegs und geht mit fünf Treffern auf Platz zwei wieder auf die Strecke. Gibt es heute die nächste Medaille für das deutsche Biathlon-Team? Viele andere müssen dieses Mal den starken Winden trotzdem und fallen mit vielen Schießfehlern zurück. Giacomel musste sein Rennen hingegen frühzeitig beenden. Er war gestürzt.

Biathlon (M): Riesenprobleme bei Italiens Star Was ist mit Tommaso Giacomel los? Der Italiener, der bis eben noch einen starken Eindruck machte, verliert plötzlich den Anschluss. Schon kurz nach dem Schießstand muss er abreißen lassen und wirkt sichtlich angeschlagen. Die Dynamik ist komplett raus, Meter um Meter ziehen die Konkurrenten vorbei und Giacomel fällt im Feld immer weiter zurück. Die Körpersprache deutet darauf hin, dass etwas überhaupt nicht passt für ihn. Normalerweise gilt er als einer der laufstärksten Athleten.

Ski Freestyle (M): China legt vor Im Aerial-Medaillenkampf wird in umgekehrter Reihenfolge der Ergebnisse aus dem ersten Finale gesprungen, entsprechend werden die Schweizer den Abschluss machen. Vorlegen müssen die Athleten aus China. Tianma Li übernimmt nach einer hohen Schwierigkeiten und sauberen Landung die Spitze, allerdings sind 123,93 Punkte ein Wert, der durchaus zu schlagen ist. Vier Starter stehen noch am Anlauf.

Biathlon (M): Jacquelin zieht das Tempo an Emilien Jacquelin erhöht vor dem nächsten Schießen noch einmal deutlich das Tempo und reißt eine große Lücke zur Konkurrenz, doch genau solche Aktionen sind riskant. Immer wieder hat er nach starken Laufpassagen am Schießstand Probleme bekommen. Dieses Mal bleibt der Schaden begrenzt. Mit nur einem Schießfehler hält er sich weiterhin aussichtsreich im Rennen, auch wenn das Feld wieder enger zusammenrückt. Tommaso Giacomel geht fast zeitgleich mit Jacquelin und mit dem norwegischen Trio zurück auf die Strecke und sorgt dafür, dass die Spitzengruppe eng beisammen bleibt. Philipp Horn kommt ohne Fehler durch und hält Anschluss an die vorderen Positionen. Für Philipp Nawrath und David Zobel läuft es am Schießstand dagegen nicht optimal. Beide müssen auf die Extrameter.

Biathlon (M): Feld noch eng beisammen Im Biathlon-Massenstart ist das erste Schießen absolviert. Noch ist das Feld eng beisammen. Alle drei deutschen Starter kamen mit null Fehlern durch. Aus dem Swiss-Team müssen Burkhalter und Hartweg einmal in die Strafrunde. Einen Auftakt zum Vergessen erlebt Claude aus dem französischen Team, der gleich dreimal auf die Extrameter muss.

Ski Freestyle (M): Das Medaillen-Finale steht In den Aerials ist das Feld inzwischen auf sechs Athleten reduziert worden. Jetzt geht es in die alles entscheidende Phase. Im Finale hat jeder Springer nur noch einen Versuch und dieser eine Sprung muss perfekt sitzen, wenn es um die Medaillen gehen soll. Mit Noé Roth und Pirmin Werner haben sich beide Schweizer souverän für die Entscheidung qualifiziert. Sie treffen nun auf eine starke chinesische Phalanx, denn gleich vier Athleten aus China komplettieren das Finale.

Curling (F): Schweizerinnen mit einem Punkt Rückstand Mit dem Vorteil des letzten Steins gelingt es den USA, einen Stein zu schreiben und damit den ersten kleinen Vorteil auf die Anzeigetafel zu bringen. Die Antwort der Schweizerinnen könnte gleich folgen, denn im zweiten End haben sie nun selbst den Vorteil des Hammers und damit die Chance, das Spiel zu drehen. Auf der Nebenbahn hat sich Schweden derweil leicht absetzen können. Mit einem Stein Vorsprung übernehmen die Skandinavierinnen die Führung.

Biathlon (M): Die Athleten sind auf der Strecke Im Massenstart ist der Startschuss gefallen und die 30 Athleten begeben sich auf die Strecke. Auf den ersten Kilometern geht es vor allem darum, sich in eine gute Position im Pulk zu bringen und Stürze und Stockbrüche zu vermeiden.

Ski Freestyle (M): Das Feld lichtet sich Im zweiten Lauf der ersten Runde im Aerial-Finale lichtet sich das Feld zunehmend. Noch hat es niemand geschafft, sich vor die beiden Schweizer zu setzen. Roth hatte im zweiten Sprung keine hohe Schwierigkeit gewagt und noch mal eine Kombi ausgetestet. Da er die Landung nicht steht, fallen die Punkte relativ niedrig aus, da er aber sicher durch ist, macht das keinen großen Unterschied.

Biathlon (M): Wer sichert sich Gold im Massenstart? Auch im Biathlon geht es bei den Winterspielen 2026 in die entscheidende Phase. In Antholz steht heute mit dem Massenstart über 15 Kilometer der letzte Wettkampf der Männer auf dem Programm. Vier Schießeinlagen warten auf die Athleten. Das Starterfeld ist exklusiv. Nur 30 Athleten dürfen ran und die Qualifikation folgt klaren Kriterien. Alle Medaillengewinner aus den bisherigen Einzelwettbewerben sind gesetzt. Dazu kommen die Top 15 des aktuellen Gesamtweltcups. Die verbleibenden Plätze werden mit den besten Leistungen aus den bisherigen olympischen Rennen aufgefüllt. Aus dem DSV-Team haben Philipp Nawrath, Philipp Horn und David Zobel das Ticket für dieses Finale gelöst. Die Schweizer sind mit Sebastian Stalder, Joshua Burkhalter und Niklas Hartweg dabei. Nach den bisherigen Eindrücken aus Antholz kommen die größten Medaillenfavoriten vor allem aus Frankreich und Norwegen. Doch auch Schweden und das deutsche Team dürfen sich Chancen ausrechnen. Nicht zu unterschätzen ist außerdem Lokalmatador Tommaso Giacomel.

Ski Freestyle (M): Ansage auch von Werner Die Schweizer zeigen, dass sie heute einiges vorhaben in der Medaillen-Entscheidung der Aerials. Als letzter Starter im ersten Durchgang zeigt Pirmin Werner einen technisch anspruchsvollen Back Double Full-Full-Double Full mit hoher Schwierigkeit. Der Sprung gelingt sauber und bringt ihm den zweiten Platz ein. Nur Teamkollege Noé Roth liegt nach dem ersten Versuch vor ihm und unterstreicht damit die derzeitige Schweizer Dominanz im Feld. Damit stehen die Chancen gut, dass beide Athleten sicher in der Medaillen-Entscheidung vertreten sein werden. Alle Springer erhalten im zweiten Durchgang die Möglichkeit, nachzulegen und ihre Wertung zu verbessern.

Curling (F): Wer darf weiter von Gold träumen? Im Curling-Wettbewerb der Frauen geht es ab 14:05 Uhr ins Halbfinale und um die Frage, welche Teams weiter von Gold träumen dürfen. Die dreimaligen Olympiasiegerinnen aus Schweden unter Skip Anna Hasselborg treffen auf Kanada mit Skip Rachel Homan. In der Round Robin war Kanada die stärkere Mannschaft im Aufeinandertreffen der beiden Teams. Die bessere Bilanz der Round Robin hat allerdings Schweden als beste Mannschaft der Vorrunde. Zeitgleich messen sich im Cortina Curling Stadion die nach der Vorrunde zweitplatzierten USA mit der Schweiz mit Skip Silvana Tirinzoni. Beide Teams spielten erst gestern Nachmittag gegeneinander und lieferten sich ein Spiel auf hohem Niveau, in dem erst das Extra End zugunsten der USA entschied.

Ski Freestyle (M): Die ersten Sprünge laufen Der erste Finaldurchgang ist gestartet, jeder der zwölf Athleten hat zwei Sprünge, die besten Sechs ziehen in den zweiten Finaldurchgang ein. An der Spitze hat sich im Moment der Schweizer Noé Roth positioniert, 131 Punkte sind schon mal eine gute Marke. Dahinter reihen sich die beiden US-Amerikaner Lillis und Krueger ein, die ihre Back Full-Double Full-Full nicht stehen konnten.

Ski Freestyle (F): Daniela Maier fliegt zur Goldmedaille, Silber geht an die Schweiz Vom Start weg setzt sich Daniela Maier an die Spitze, behauptet die Führung durch die Innenbahn in der Kurve. Diese erwischt die Titelverteidigerin Sandra Naeslund nicht sauber, wird weit nach Außen getragen, fällt auf Rang drei zurück. Mit der Medaille vor Augen fährt Maier das Rennen souverän von vorne weiter, lässt sich auch vom Druck durch Fanny Smith am Dragonback nicht aus dem Konzept bringen. Mit einem letzten bockstarken Sprung fliegt Daniela Maier der Goldmedaille entgegen, reißt im Ziel die Arme hoch und lässt den Emotionen freien Lauf. Das ganze deutsche Team rennt zu ihr, war für ein überragendes Rennen, das ist ein Moment für die Ewigkeit! Silber geht an die Weltmeisterin Fanny Smith aus der Schweiz, Sandra Naeslund aus Schweden gewinnt Bronze.

Ski Freestyle (F): Gantenbein gewinnt das kleine Finale und wird Fünfte Das war ein guter Vorgeschmack auf das große Finale! Ohne Gegnerkontakt war Jole Galli unterwegs gestürzt, nach einem Sprung auf eine Welle verliert sie die Kontrolle über den rechten Ski. Zum Glück kommt die Italienerin zum Glück unverletzt ins Ziel. Vorne setzt sich die Schweizerin Gantenbein mit sieben Hundertstel vor der Französin Grillet Aubert durch und wird in der Endabrechnung Fünfte, die Eidgenossin Cousin wird insgesamt Siebte.

Ski Freestyle (M): Das Aerials-Finale startet in gut 20 Minuten in die Medaillenentscheidung Im ersten Durchgang des Finals gilt es für die verbliebenen zwölf Athleten unter die besten Sechs zu kommen, die dann im zweiten Durchgang das Edelmetall unter sich verteilen. Mit Noe Roth und Pirmin Werner sind gleich zwei Schweizer im Endlauf dabei, gerade Letzterer hat nach einer überragenden Qualifikation berechtigte Ambitionen auf eine Medaille. Auch Titelverteidiger Qi aus China wird da defenitiv vorne mitmischen.

Ski Freestyle (F): In wenigen Minuten starten das kleine und große Finale Um die Plätze Fünf bis Acht fahren die Schweizerinnen Gantenbein und Cousin, dazu kommen die Französin Grillet Aubert und die Italienerin Galli. In wenigen Momenten folgt dann auch das letzte Rennen ums Edelmetall: Maier, Naeslund, Smith und Berger Sabbatel fahren die Medaillen aus. Reicht es für die nächste DSV-Medaille? Bisher war Daniela Maier enorm souverän unterwegs, doch jetzt ist die Konkurrenz mit Olympiasiegerin und Weltmeisterin natürlich maximal groß.



Ski Freestyle (F): Naeslund und Smith ziehen ins große Finale ein Ist das ein hochklassiges Halbfinale! Mit Sandra Naeslund als Titelverteidigerin und Fanny Smith als amtierende Weltmeisterin sind hier zwei bockstarke Fahrerinnen auf dem Kurs, doch auch Galli und Grillet Aubert bleiben dran. Die Französin muss am Dragonback abreißen lassen, an der Spitze setzen sich die beiden Favoritinnen Naeslund und Smith erwartungsgemäß durch, Galli muss sich mit dem dritten Rang begnügen. Damit steht das große Finale: Maier, Berger Sabbatel, Naeslund und Smith fahren um die Medaillen.

Ski Freestyle (F): Maier fliegt ins Finale, Schweizer Duo scheidet aus Ist das stark! Wahnsinn, Daniela Maier ist derart souverän unterwegs, es ist der nächste Start-Ziel-Sieg für die DSV-Athletin. Mit fast anderthalb Sekunden Vorsprung zieht Maier vorne weg, dahinter kommt es aufs Fotofinish an: Zwischen der Französin Berger Sabbatel und der Schweizerin Gantenbein liegen nur zwei Hundertstel, am Ende ist es der starke letzte Sprung der Französin. die 36-jährige Berger Sabbatel zieht ebenfalls ins Finale ein. Das Schweizer Duo Gantenbein und Cousin scheidet im Halbfinale aus dem Medaillenrennen aus.

Ski Freestyle (F): Naeslund weiter bockstark, Galli komplettiert das Feld der besten Acht Auch im Viertelfinale fährt Sandra Naeslund wieder in ihrer eigenen Liga. Bereits nach den ersten Kickern hat sie über eine Sekunde Vorsprung, baut diesen am Drachenrücken noch weiter aus. Am Ende ist es der souveräne Einzug ins Halbfinale für die Titelverteidigerin, dahinter folgt die Lokalmatadorin Jole Galli: Nach schlechtem Start nimmt die Italienerin die lange Linkskurve im Mittelteil überragend, zog auf die zweite Position vor und gab diese auch unter großem Jubel im Ziel nicht mehr her. Damit steht nun auch das zweite Halbfinal-Quartett: Smith, Grillet Aubert, Naeslund und Galli fahren ums große Finale.

Ski Freestyle (F): Auch Smith zieht ins Halbfinale ein Das war bisher das ausgeglichenste Rennen! Die Schweizerin Fanny Smith fuhr souverän vorne weg, doch auch ihr Vorsprung war gering. Dahinter waren es lange die Kanadierinnen Schmidt und Phelan, die um das zweite Halbfinalticket kämpften. Doch mit dem letzten Sprung gelang es der Französin Grillet Aubert, sich mit wenigem Hundertstel noch dran vorbei zu schieben. Damit sind gleich drei Frauen der Nati im Halbfinale.

Ski Freestyle (F): Schweizer Dominanz im Viertelfinale Talina Gantenbein fährt ihr Rennen souverän von vorne, dahinter bleibt aber alles eng beisammen. Am Ende fährt Sixtine Cousin mit vier Hundertstel Rückstand auf Rang zwei ein, Anouck Errard aus Frankreich und die dritte Schweizern Saskja Lack scheiden aus. Damit steht auch das erste Halbfinalrennen - Maier, Berger Sabattel, Gantenbein und Cousin fahren dann gleich um den Einzug ins große Finale.

Ski Freestyle (F): Maier zieht mit Machtdemonstration ins Halbfinale ein Was war das bitte für ein überragender Lauf von Daniela Maier! Schon aus der Startbox raus drückt sich die Deutsche dermaßen explosiv über die ersten Wellen, nimmt den Schwung perfekt mit. Mit so einer Leistung gehört sie zum ganz engen Favoritenkreis für die Medaillen, selbst die so starke Französin Berger Sabattel muss um fast eine Sekunde abreißen lassen, kommt aber ebenfalls weiter. Ausgeschieden sind die Schwedin Mobaerg und auch die Silbermedaillengewinnerin von Peking, die Kanadierin Thompson kam überhaupt nicht in ihren Rhythmus, war frühzeitig weit abgeschlagen.



Ski Freestyle (M): Das Finale der Halfpipe steht fest Im zweiten Durchgang konnte sich Brendan Mackay mit einem überragenden Lauf nochmal steigern, der Kanadier gewinnt die Qualifikation mit fast 93 Punkten. Dahinter folgen der US-Amerikaner Nico Goepper auf Rang drei konnte sich etwas überraschend der Este Henry Sildaru vorschieben. Es folgen drei weitere US-Boys, zwei Kanadier, komplettiert wird das Feld durch den Neuseeländer Ben Harrington. Das Finale in der Halfpipe folgt dann heute Abend um 19:30 Uhr.

Ski Freestyle (F): Kurze Pause vor dem Viertelfinale In wenigen Minuten geht es in die nächsten vier Vierer-Duelle. Deutschland ist nur noch mit Daniela Maier vertreten, doch der DSV-Medaillenhoffnung steht ein schweres Rennen bevor: Mit Marielle Thompson ist die Silbermedaillengewinnerin von vor vier Jahren mit dabei, auch die starke Französin Berger Sabattel dürfte eine harte Konkurrentin werden. Dann folgt der zweite Lauf mit gleich drei Schweizerinnen, Favoritin im dritten Lauf ist die Eidgenossin Fanny Smith, im letzten Lauf folgt dann noch die Olympiasiegerin Sandra Naeslund.

Ski Freestyle (F): Naeslund in ihrer eigenen Liga, Redder scheidet unglücklich aus Was legt Naeslund für ein Tempo vor! Die Olympiasiegerin und 45fache Weltcupsiegerin dominiert ihr Rennen in überragender Manier, fährt der Konkurrenz komplett davon. Sandra Naeslund untermauert ihre Medaillenambitionen, doch dahinter wird es richtig eng: Lange lag Veronica Redder auf dem zweiten Platz, doch am letzten Sprung setzt sie den Jump etwas zu kurz. So wird die Deutsche auf der Zielgeraden noch von der Französin Mylene Ballet Baz aus dem Windschatten überholt.

Ski Freestyle (F): Cholenska patzt, Ofner und Galli weiter Ist das bitter! Auch im vorletzten Lauf war es über weite Strecken ein spannender Dreikampf an der Spitze. Doch dann unterläuft Diana Cholenska ein folgenschwerer Patzer am Rücken des Dragon, die Tschechin springt zu kurz auf die Welle rauf, büßt dort viel Zeit an. Im Ziel wird es dann laut, als die Österreicherin Katrin Ofner und die Lokalmatadorin Jole Galli ins Ziel kommen und ihren Viertelfinaleinzug bejubeln.

Ski Freestyle (M): Phelan und Grillet Aubert sichern sich Viertelfinalplatz Frühzeitig musste die Japanerin Mukogawa abreißen lassen, davor war es jedoch ein enges Rennen: Hinten dran war fast über die gesamte Zeit die Österreicherin Sonja Gigler, lange hielt sie mit der Kanadierin Phelan und der Französin Grillet Aubert mit, am Ende machte das Duo an der Spitze den Sieg aber unter sich aus. Richtig spannend dürfte es gleich im letzten Lauf nochmal werden, dann folgt die Titelverteidigerin Naeslund aus Schweden, sowie die Deutsche Veronica Redder.

Ski Freestyle (F): Auch die vierte Schweizerin Smith kommt weiter, Bachl-Staudinger ist raus Schon am Start hatte Leonie Bachl-Staudinger Probleme ausreichend Geschwindigkeit aufzunehmen. Mit Müh und Not kam sie über die ersten Sprünge rüber, am Ende muss die Deutsche die Kanadierin Hannah Schmidt und die Schweizerin Fanny Smith ziehen lassen. Die beiden Favoritinnen gewinnen ihr Achtelfinale souverän und buchen sicher das Ticket für das Viertelfinale.

Ski Freestyle (F): Schweizer Trio Gantenbein, Lack und Cousin trifft im Viertelfinale aufeinander Das ist mal ein Start-Ziel-Sieg par Excellence: Talina Gantenbein fährt das Rennen von vorne, geht mit gutem Vorsprung in den letzten großen Sprung. Dort wird sie dann fast nochmal eingeholt von Anouck Errard, doch die Französin muss sich um zwei Hundertstel geschlagen geben. Beide gehen sicher in die nächste Runde. Das gilt auch für Saskja Lack und Sixtine Cousin, die beiden Eidgenossinnen bringen ihren Vorsprung sicher ins Ziel. Joffroy aus Chile und Krausova aus Tschechien müssen sich früh geschlagen geben.

Ski Freestyle (F): Thompson und Mobaerg werden die Gegner von Maier im Viertelfinale Vom Start weg zieht die Schwedin Linnea Mobaerg vorne weg, mithalten kann im Mittelteil der Piste nur die Kanadierin Thompson. Die Italienerin Chesi und die Japanerin Nakanishi müssen schon früh abreißen lassen. Am Ende entscheiden Mobaerg und Thompson den Sieg im Achtelfinale untereinander, die Kanadierin hat knapp eine halbe Skilänge Vorsprung im Ziel.

Ski Freestyle (F): Maier zieht souverän ins Viertelfinale ein, Klapprott scheidet aus Im ersten Achtelfinal-Lauf muss die Chinesin Wenwen Li passen, nachdem sie schon im ersten Durchgang gestürzt war. So geht es zu Dritt in das Rennen, die besten Zwei ziehen ins Viertelfinale ein. Deutschland ist mit Daniela Maier und Luisa Klapprott gleich doppelt vertreten, dazu kommt noch die Französin Berger Sabbatel. Die deutsche Medaillenhoffnung Maier gewinnt souverän, lässt die Ski schön gleiten, untermauert ihre Ambitionen. Mit zwei Zehntel Rückstand folgt die Französin Marielle Berger Sabbatel, Klapprott scheidet aus.

Ski Freestyle (M): Die komplette Finalbesetzung im Aerials steht Nachdem sich im ersten Qualifikationslauf bereits sechs Athleten qualifizieren konnten, haben auch sechs weitere Starter den Sprung ins Finale geschafft. Die beiden Chinesen Li und Sun, der Kanadier Nadeau, die US-Amerikaner Krueger und Lillis, sowie der Schweizer Noe Roth komplettieren das Finale. Weiter geht es dann ab 13:30 Uhr mit den entscheidenden Medaillensprüngen.

Ski Freestyle (M): Führungswechsel in der Halfpipe Mit knapp unter 90 Punkten war Brendan Mackay schon Zweitplatzierter nach dem ersten Lauf, jetzt untermauert der Kanadier sein Finalambitionen nochmal eindrucksvoll: Mit bockstarken 92.75 Punkten übernimmt er die Führung und verdrängt den bis dato Führenden Nico Goepper auf den zweiten Rang. Hinter dem Kanadier folgen somit gleich vier US-Boys, doch es sind auch erst acht Athleten in den zweiten Quali-Durchgang gestartet.

Ski Freestyle (F): Medaillenentscheidung im Ski Cross steht auf dem Plan Ab 12 Uhr geht es in Vierer-Duellen los mit dem Achtelfinale. Die auf Eins gesetzte Deutsche Daniela Maier hat als Schnellste im Lauf der Setzliste beste Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale, sie bekommt es mit ihrer Landsfrau Luisa Klapprott, der Französin Berger Sabbatel und der Chinesin Li zutun. Bachl-Staudinger startet im fünften Lauf, Redder ist im letzten Achtelfinal-Durchgang gefragt.

Ski Freestyle (M): Der erste Qualifikationsdurchgang in der Halfpipe ist absolviert Aus dem Pool von 25 Startern schaffen Zwölf den Sprung ins Finale. Neben vier US-Amerikanern wären derweil auch der Kanadier im Medaillenrennen. Der Schweizer Robin Briguet würde Stand jetzt den entscheidenden Durchgang ums Edelmetall auf Rang 13 denkbar knapp verpassen. Beste Ausgangslage hat weiterhin der Amerikaner Nico Goepper, gefolgt vom Kanadier Mackay und seinen Landsleuten Ferreira und Hess. Sollten sie allesamt nicht stürzen, dürfte ihnen der Finaleinzug nach Punkten kaum noch zu nehmen sein. Es geht aber erstmal direkt mit dem zweiten Lauf weiter.

Ski Freestyle (M): Die ersten sechs Finalisten im Aerials stehen fest Nach dem ersten Qualifikationslauf führt etwas überraschend der Schweizer Pirmin Werner das Gesamtklassement an. Mit über 122 Punkten hat sich der Eidgenosse sogar noch vor Titelverteidiger Qi aus China geschoben, dem knapp 121 Punkte gelangen. Auf Rang drei steht der Chinese Wang, dahinter komplettieren der Kanadier Irving, der US-Amerikaner Curran und der Ukrainer Okipkiuk das vorzeitige Finalaufgebot. Die übrigen 18 Athleten starten in den zweiten Qualifikationslauf.

Ski Freestyle (F): Ab 12 Uhr folgt das Achtelfinale im Ski Cross Auch nach den letzten Starterinnen hat sich nichts mehr am Gesamtklassement verändert: Daniela Maier geht als Führende in ihr Vierer-Duell im Achtelfinale, auch die Schwedin Naeslund und das Schweizer Trio Smith, Lack und Gantenbein hat gute Voraussetzungen um ins Viertelfinale einzuziehen. Ab 12 Uhr geht's dann rund!

Ski Freestyle (M): Medaillenaspiranten früh auf Finalkurs Von den 25 Startern ziehen die besten Zwölf ins Finale ein. Zwar sind erst acht Athleten durch die Halfpipe, doch insbesondere die drei Topfavoriten aus den USA - Goepper, Ferreira und Hess - bekleiden mit dem Kanadier Mackay die ersten vier Plätze. Mit deutlich über 80 Punkten, Nick Goepper sogar mit glatt 90 Punkten, dürfte die Qualifikation für das Finale nahezu nur noch Formsache sein.



Ski Freestyle (M): Die Favoriten übernehmen im Aerials 25 Athleten versuchen sich mit spektakulären Sprüngen, die besten Sechs ziehen direkt ins Finale ein. Beste Chancen auf die direkte Final-Qualifikation haben der Titelverteidiger Qi mit über 120 Punkten, dahinter folgt der US-Amerikaner Curran mit 117 Zählern. Beide haben deutlich über 20 Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz, damit zählen beide zu den absoluten Medaillenfavoriten, doch es stehen auch noch hochklassige Starter oben.

Ski Freestyle (F): Maier im Ski Cross auf Medaillenkurs Nach dem ersten Vorlauf steht die Deutsche Daniela Maier mit einer starken Zeit von 1:11.12 auf dem ersten Rang, dürfte so mit der besten Ausgangslage ins Achtelfinale gehen. Dahinter folgen die Schwedin Naeslund, sowie das Schweizer Trio Smith, Lack und Gantenbein, die sich alle ebenfalls berechtige Hoffnungen auf den Einzug ins Viertelfinale machen dürften. Für Redder (14.), Klapprott (15.) und Bachl-Staudinger (19.) dürfte es demnach harte Konkurrenz im Vierer-Duell im Achtelfinale geben.

Ski Freestyle (M): Auch die Halfpipe ist bereit für die Qualifikation In wenigen Moment ist es soweit, dann geht es im Snow Park zu Livigno richtig rund: Nach witterungsbedingten Verschiebungen sind die Konditionen heute ausreichend gut, um in die Ausscheidungsläufe zu starten. Von den 25 Startern werden zwölf ins Finale einziehen, dass dann heute Abend ab 19:30 Uhr stattfindet. Mit Robin Briguet ist auch hier ein Schweizer vertreten, doch neben starken Neuseeländern und Kanadiern dürften vor allem die US-Amerikaner David Wise und Alex Ferreira hier zu den Medaillenfavoriten gehören.

Ski Freestyle (M): Der Aerials steht in den Startlöchern Nachdem die Qualifikationsläufe mehrfach verschoben werden mussten am Dienstag, geht es heute nun endlich für 25 Starter die waghalsige Piste herunter. Es folgen spektakuläre Sprünge mit Drehungen, Salti, Grabs ans Board und vielem mehr. Die sechs besten Atheleten qualifizieren sich sofort für das Finale, die Übrigen gehen in den zweiten Qualifikationslauf. Neben dem Schweizer Pirmin Werner gilt es vor allem auf Titelverteidiger Guangpu Qi aus China zu gucken, der auch heute wieder mit atemberaubenden Sprüngen glänzen will.

Ski Freestyle (F): Der erste Lauf ist gestartet 32 Starterinnen versuchen sich im Ski Cross, es gilt den anspruchsvollen Kurs möglichst schnell zu bewältigen. Noch scheidet niemand aus, alle Athletinnen ziehen ins Achtelfinale ein, jetzt geht es zunächst um die Platzierung auf der Setzliste. In Vierer-Duellen gilt es später dann die schnellste Zeit herauszufahren, um im Medaillenrennen zu bleiben. Deutschland ist gleich vier Mal vertreten: Veronika Redder, Daniela Maier, Luisa Klapprott und Leonie Bachl-Staudinger wollen oben angreifen. Auch die Schweiz ist mit vier Frauen am Start, Smith, Cousin, Lack und Gantenbein gehen ebenfalls später noch ins Rennen.

Bob (M): Der Viererbob startet in die letzten beiden Trainingsläufe Im gestrigen Trainingslauf war der italienische Pilot Patrick Baumgartner mit seinem Quartett am Schnellsten im Ziel. Mit lediglich vier Hundertstel blieben die Lokalmatadoren vor gleich drei deutschen Gespannen: Mit Johannes Lochner, Francesco Friedrich und Adam Ammour hat Team D gleich drei überragende Piloten, die allesamt nach einer Medaille streben werden. Die Konkurrenz ist da, doch wenn es dann in die entscheidenden Läufe am morgigen Samstag und Sonntag geht, dann sind die drei DSV-Teams die absoluten Favoriten auf die Medaillen. Heute verzichten die deutschen Teams allerdings auf ihre letzten beiden, offiziellen Trainingsläufe.

Der Abschluss des 14. Wettkampftages Ab 19 Uhr spielen Norwegen und die Schweiz im Curling die Bronzemedaille aus, dabei dürften die Eidgenossen nach einem starken Turnier hier durchaus gute Chancen aufs Edelmetall machen. Nach den nachgeholten Vorläufen am Vormittag folgt dann ab 19:30 die Medaillenentscheidung in der Halfpipe der Männer. Zur Primetime am Abend stehen zwei Läufe im Zweierbob der Frauen an, das zweite Eishockey-Halbfinale zwischen den USA und Deutschland-Bezwinger Slowakei. Den Abschluss des Tages bildet wieder der Shorttrack: Im Eisschnelllauf geht es bei der 5000m Staffel der Männer und bei den 1500m der Frauen auch nochmal um die heiß begehrten Auszeichnungen.

Überblick der Mittagssession Ab 14 Uhr sind dann die Frauen-Teams im Curling gefragt: Im Halbfinale trifft Kanada auf Schweden, die USA müssen es mit der Schweiz aufnehmen. Im Massenstart der Männer geht es über die 15km dann ebenfalls um Edelmetall, so auch beim 1500m Eisschnelllauf der Frauen. Am Nachmittag steht dann das erste Halbfinale im Eishockey der Männer an: Die Gold-Favoriten aus Kanada treffen auf ein zuletzt bockstarkes Team aus Finnland.

Auftakt in den drittletzten Wettkampftag Die Vormittagssession ist geprägt durch den Ski Freestyle, zahlreiche Nachhol-Wettkämpfe: Den Auftakt machen die Frauen im Ski Cross. Im Livigno Snow Park gilt es die anspruchsvolle Piste mit zahlreichen Sprüngen, Wellen und Kurven so schnell wie möglich zu bewältigen, dabei starten aber vier Athletinnen gleichzeitig. Nachgeholt werden die Qualifikationsläufe im Aerials der Männer, ebenso die Ausscheidungsrunden in der Halfpipe der Männer. Im Ski Cross uns Aerials steht dann zur frühen Mittagszeit die Medaillenentscheidung an.