Ex-Weltmeister Pedersen gewinnt Giro-Auftakt im Sprint

Ex-Weltmeister Mads Pedersen hat auf der ersten Etappe des 108. Giro d'Italia das Rosa Trikot des Gesamtführenden erobert. Der dänische Radprofi aus dem Team Lidl-Trek triumphierte nach 160 km in der albanischen Hauptstadt Tirana im Sprint. Rang zwei ging an den Belgier Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), Dritter wurde Orluis Aular (Movistar) aus Venezuela. Für Pedersen war es der 51. Sieg seiner Karriere und sein zweiter beim Giro nach 2023.

"Das ist absolut großartig, vor allem nach diesem Teamwork", sagte Pedersen, der zum ersten Mal in seiner Karriere ein Leader-Trikot einer der großen Rundfahrten trägt. "Heute hatte ich die Beine, um die Etappe für das Team zu gewinnen", ergänzte der 29-Jährige.

Nach dem Start in der Hafenstadt Durres an der Adriaküste hatte der Gracen-Pass die Fahrer erstmals gefordert. Auch die beiden Anstiege auf den Schlussrunden zum Surrel-Hügel mit zwischenzeitlich 13 Prozent Steigung sorgten für einen anspruchsvollen Auftakt.

Tobias Steinhauser (EF Education-Easy Post), der im vergangenen Jahr eine Etappe beim Giro gewonnen hatte, und Sprinter Max Kanter (Astana) fielen zurück. Steinhauser kam mit 10:37 Minuten Rückstand ins Ziel. Einziger Deutscher in der Spitzengruppe war der Ulmer Felix Engelhardt (Team Jayco AlUla) auf Platz 14. Den Spanier Mikel Landa (Soudal Quick-Step) erwischte es kurz vor Schluss auf einer Abfahrt. Der Routinier stürzte schwer und musste aufgeben.

In Abwesenheit von Titelverteidiger Tadej Pogacar ist dessen slowenischer Landsmann Primoz Roglic der Topfavorit auf den Sieg. Der 35-Jährige vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe kam auf der ersten Etappe mit der Spitzengruppe ins Ziel. Er wird sich in den kommenden Wochen wohl vor allem den Attacken des jungen Spaniers Juan Ayuso (22) aus Pogacars UAE-Team erwehren müssen.

Der Giro bleibt auch für die zweite und dritte Etappe zu Gast in Albanien, ehe der Transfer nach Italien ansteht. Am Samstag wartet ein 13,7 km langes Einzelzeitfahren durch Tirana auf die Fahrer.

Insgesamt fallen die ersten zwei Wochen ungewohnt unspektakulär aus: Einige Sprint- und diverse mittelschwere Hügeletappen sowie zwei kürzere Einzelzeitfahren werden noch keine großen Aufschlüsse über die Kräfteverhältnisse im Kampf um Rosa geben. Woche drei hat es mit brutal schweren Alpenetappen aber in sich. Nach 3413 km endet der Giro am 1. Juni in Rom.