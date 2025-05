Giro: Kooij gewinnt zwölfte Etappe im Massensprint

Der niederländische Radprofi Olav Kooij hat die zwölfte Etappe des Giro d'Italia gewonnen. Der Fahrer des Teams Visma-Lease a Bike entschied nach 172 Kilometern von Modena nach Viadana im Massensprint das Finale vor seinem Landsmann Casper van Uden (Picnic PostNL) und dem Briten Ben Turner (Ineos Grenadiers) für sich. Rund 30 Kilometer vor dem Ziel hatte das Hauptfeld auf einem weitgehend unspektakulären Teilabschnitt durch die Po-Ebene eine Ausreißergruppe gestellt.

"Ich bin sehr glücklich", sagte Kooij, dessen Teamkollege Wout van Aert den Sprint mustergültig vorbereitet hatte: "Nur er kann so etwas. Ihn als Unterstützer zu haben, ist außergewöhnlich. Ich muss ihm und dem gesamten Team danken – sie haben einen fantastischen Job gemacht." Max Kanter (Cottbus/XDS Astana) wurde als bester Deutscher Siebter.

In der Gesamtwertung gab es minimale Verschiebungen. Der Mexikaner Isaac Del Toro vom UAE Team Emirates-XRG sicherte sich bei einem Zwischensprint wie schon am Vortag wenige Bonussekunden, der Vorsprung auf seinen zweitplatzierten spanischen Teamkollegen Juan Ayuso im Kampf um das Rosa Trikot beträgt nun 33 Sekunden. Del Toro erreichte das Ziel ebenso wie Ayuso im Hauptfeld und musste damit keine Zeitverluste hinnehmen. Primoz Roglic, Kapitän des deutschen Teams Red Bull-Bora-Hansgrohe, ist mit einem Rückstand von 1:26 Minuten nun Sechster der Gesamtwertung.

Am Freitag steht mit der 13. Etappe von Rovigo nach Vicenza ein anspruchsvolleres Teilstück auf dem Programm. Über 180 Kilometer geht es durch das Veneto, im letzten Renndrittel warten mehrere Anstiege und ein Finale mit bis zu zwölfprozentiger Steigung. Ausreißer dürften die besten Chancen auf den Tagessieg haben. Die 108. Italien-Rundfahrt endet am 1. Juni mit der 21. und letzten Etappe mit Start und Ziel in Rom.