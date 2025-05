Giro: Pedersen feiert vierten Etappensieg

Der Däne Mads Pedersen hat beim Giro d'Italia auf der 13. Etappe seinen vierten Tagessieg gefeiert. Der frühere Weltmeister vom Team Lidl-Trek war auf der ansteigenden Zielgeraden in Vicenza der stärkste Fahrer im Feld und sicherte sich nach 180 km den Sieg vor Wout van Aert (Visma-Lease a Bike).

"Ich bin etwas früher gesprintet, als ich eigentlich wollte, aber bei einem so harten Bergfinale wie diesem ist es manchmal okay, früh zu starten, denn auf den letzten 100 Metern brennen allen die Beine", sagte Pedersen.

Als Dritter kam Isaac Del Toro ins Ziel. Der 21 Jahre alte Mexikaner vom UAE Team Emirates-XRG baute damit seinen Vorsprung in der Gesamtwertung vor seinem Teamkollegen Juan Ayuso (Spanien) auf 38 Sekunden aus. Primoz Roglic, Kapitän des deutschen Teams Red Bull-Bora-Hansgrohe, wurde mit fünf Sekunden Rückstand Sechster. Im Klassement liegt der Slowene 1:35 Minuten hinter Del Toro zurück.

Sieben Kilometer vor dem Ziel waren der Tscheche Mathias Vacek (Lidl-Trek) und der französische Routinier Romain Bardet (Picnic-PostNL) in einer Abfahrt ausgerissen. Am letzten Anstieg wurde das Duo jedoch 600 m vor der Ziellinie vom Feld eingeholt. Im Bergsprint triumphierte Pedersen (29), der bereits die erste, dritte und fünfte Etappe gewonnen hatte.

Ob er nun die sechs Etappensiege des Vorjahressiegers Tadej Pogacar ins Auge fasst? "Ich bin einfach glücklich mit diesem Erfolg und dass ich weitere 50 Punkte für das Ciclamino-Trikot (Sprinttrikot) gesammelt habe. Mal sehen, wie es läuft", sagte Pedersen und warnte vor überzogenen Erwartungen: "Bis Rom ist es noch ein weiter Weg, jetzt bin ich einfach überwältigt, wieder gewonnen zu haben."

Die 14. Etappe führt am Samstag über 184 zumeist flache Kilometer von Treviso bis an die slowenische Grenze. Auf der 13,8 km langen Schlussrunde, die zweimal absolviert wird, könnte Pedersen die Chance auf seinen fünften Tagessieg bekommen. Die 108. Italien-Rundfahrt endet am 1. Juni mit der 21. und letzten Etappe mit Start und Ziel in Rom.