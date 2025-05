Sturz beim Giro: Landa bricht sich Brustwirbel

Der spanische Radprofi Mikel Landa (35) hat bei seinem Sturz beim Giro-Auftakt in Tirana einen Bruch des elften Brustwirbels erlitten. Das teilte sein Team Soudal Quick-Step am Freitagabend mit. Landa müsse nun "über einen längeren Zeitraum in einer stabilen Liegeposition bleiben", hieß es in der Stellungnahme. Nach einer Nacht im Krankenhaus sollen weitere Untersuchungen folgen.