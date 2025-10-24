Bahnrad-WM: Frauen-Vierer verpasst Goldmedaille

Der deutsche Bahnrad-Vierer der Frauen hat den Titel bei den Weltmeisterschaften in Santiago de Chile knapp verpasst. Die Tokio-Olympiasiegerinnen Franziska Brauße und Lisa Klein sowie Messane Bräutigam und Laura Süßemilch unterlagen im Finale um Gold knapp gegen Italien. Moritz Augstein gewann hingegen bei seiner Premiere den WM-Titel im Scratch.

Nach dem Sieg über Großbritannien war die Silbermedaille für Brauße und Co. bereits sicher gewesen, gegen Italien erwischte das deutsche Aufgebot einen guten Start und hielt auf den ersten ca. 1,5 km die Führung. Doch die Italienerinnen kämpften sich stark zurück und setzten sich schließlich in 4:09,569 Minuten vor dem deutschen Vierer durch (4:09,951).

Für den Frauen-Vierer bedeutete die Pleite das zweite verlorene Finale in Serie. Bei der WM im Vorjahr ging das Rennen um Gold gegen Großbritannien verloren.

Besser lief es für Augstein, der sich bei seiner ersten WM-Teilnahme den Titel vor Yanne Dorenbos (Niederlande) und Campbell Stewart (Neuseeland) sicherte. Er setzte sich drei Runden vor Schluss entscheidend ab und brachte den Vorsprung ins Ziel. Der 28-Jährige ist der erste deutsche Weltmeister in der nicht-olympischen Kategorie Scratch seit Lucas Liß im Jahr 2015.