Bahnrad-WM: Friedrich scheidet im Sprint-Viertelfinale aus

Die deutsche Hoffnungsträgerin Lea Sophie Friedrich muss ihren Traum von einer Medaille im Sprint-Turnier der Bahnrad-Weltmeisterschaften in Santiago de Chile begraben. Die Olympia-Zweite von Paris zog am Donnerstag zwar ohne Probleme ins Viertelfinale ein, unterlag dort aber der Russin Alina Lyssenko in zwei Läufen.

Die achtmalige Weltmeisterin Friedrich, die in der Königsdisziplin noch kein WM-Gold eingefahren hat, hatte in der Qualifikation die Bestzeit (10,331 Sekunden) aufgestellt und gab sich dann im Achtelfinale gegen die Russin Jekaterina Jewlanowa keine Blöße. Dann aber war gegen Lyssenko Schluss.

Für Pauline Grabosch war der Wettbewerb bereits zuvor beendet gewesen. Die 27-Jährige, die im Teamsprint an der Seite von Friedrich und Alessa Pröpster eine Medaille verpasst hatte, traf im Achtelfinale auf die neuseeländische Olympiasiegerin Ellesse Andrews und schied aus.

Im Keirin der Männer zerschlugen sich die deutschen Hoffnungen früh. Luca Spiegel und Maximilian Dörnbach mussten in die Hoffnungsläufe und verpassten dort den Einzug ins Viertelfinale.