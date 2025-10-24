Bahnrad-WM: Kluge verpasst Medaille knapp

Routinier Roger Kluge ist bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Santiago de Chile knapp an einer Medaille vorbeigefahren. Im Punkterennen belegte der dreimalige Madison-Weltmeister am Freitag nach 160 Runden mit 38 Zählern den fünften Rang.

Der 39-jährige Kluge mischte nach einem Rundengewinn lange im Kampf um die Medaillen mit, konnte den Rückstand auf Bronze trotz erfolgreicher Zwischensprints aber nicht vollends aufholen. Gold ging an den Briten Joshua Tarling (56 Punkte) vor Peter Moore aus den USA (48) und dem Franzosen Clement Petit (41), der sich mit dem Finalsprint auf Rang drei vorschob.

Henric Hackmann erreichte im nicht-olympischen Zeitfahren über einen Kilometer in 59,721 Sekunden als Fünfter das Finale der besten Acht - und ging dort ebenfalls knapp leer aus. Nach einer Steigerung auf 59,410 Sekunden wurde Hackmann Vierter. Gold ging an Harrie Lavreysen aus den Niederlanden (57,978).

In der Einerverfolgung verpassten Felix Groß als Siebter (4:08,250 Minuten) und Moritz Binder als Zehnter (4:11,865) die Medaillenrennen. Nur die besten vier Fahrer der Qualifikation kämpften um die Podestplatzierungen.