Dauphiné: Lipowitz springt auf Rang zwei - Evenepoel überragt

Der deutsche Radprofi Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-hansgrohe) hat beim Critérium du Dauphiné auch im Einzelzeitfahren überzeugt und beißt sich in der Spitzengruppe fest. Der 24-Jährige holte am Mittwoch auf dem Kurs über 17,7 km von Charmes-sur-Rhône nach Saint-Péray den fünften Platz, im Gesamtklassement kletterte er damit vom vierten auf den zweiten Rang - nur vier Sekunden fehlen nun auf den neuen Spitzenreiter Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step).

Der belgische Doppel-Olympiasieger unterstrich seine Ausnahmestellung im Kampf gegen die Uhr mit dem souveränen Sieg auf dieser kurzen vierten Etappe. Evenepoel distanzierte den früheren Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard (Dänemark/Visma - Lease a Bike) um 21 Sekunden, Dritter wurde der Amerikaner Matteo Jorgenson (Visma - Lease a Bike) mit 38 Sekunden Rückstand.

Erst dahinter sortierte sich Topfavorit Tadej Pogacar ein, der Tour-de-France-Sieger aus Slowenien verlor 49 Sekunden auf Evenepoel. Lipowitz war 57 Sekunden langsamer als der Belgier und verpasste das Gelbe Trikot damit wirklich haarscharf: 53 Sekunden Vorsprung auf Evenepoel hatte er mit in die Etappe genommen. Grundlage dafür war sein starker Auftritt am Dienstag gewesen, als Lipowitz auf dem mehr als 200 Kilometer langen Teilstück rund 30 Plätze gut gemacht hatte.

In der Gesamtwertung blickt alles auf die großen Drei, auf Pogacar, Vingegaard und Evenepoel. Der Belgier nimmt nun einen kleinen Puffer mit in die zweite Hälfte der Dauphiné: 16 Sekunden Vorsprung sind es auf Vingegaard, 38 auf Pogacar. Am Donnerstag steht noch eine hügelige Etappe über 182 Kilometer von Saint-Priest nach Mâcon an, ab Freitag fällt die Entscheidung dann in den hohen Bergen. Bei der Dauphiné, die am Sonntag mit dem Anstieg zum Col du Mont-Cenis endet, testen die Stars ihre Form vor der anstehenden Tour de France.