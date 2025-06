Dauphiné: Lipowitz weiter Zweiter - Ackermann muss aufgeben

Der deutsche Radprofi Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-hansgrohe) hat seinen zweiten Platz in der Gesamtwertung beim Critérium du Dauphiné trotz eines zwischenzeitlichen Hinterraddefekts auf der 5. Etappe verteidigt. Der 24-Jährige kämpfte sich in der Folge wieder ans Feld heran und kam am Donnerstag in Macon mit dem Peloton ins Ziel. Er liegt weiter vier Sekunden hinter dem belgischen Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel, der trotz eines Sturzes auf dem letzten Kilometer seine Führung behielt.

Im Massensprint setzte sich der Brite Jake Stewart vom Team Israel - Premier Tech vor dem Franzosen Axel Laurence (INEOS Grenadiers) und dem Norweger Sören Waerenskjold (Uno-X Mobility) durch. Der deutsche Sprinter Pascal Ackermann (Israel - Premier Tech) musste nach einem Sturz aufgeben.

In der Gesamtwertung blickt weiter alles auf die großen Drei, auf Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar, den Dänen Jonas Vingegaard und Evenepoel. Der Belgier nimmt nun einen kleinen Puffer mit in die entscheidenden Etappen der Dauphiné: 16 Sekunden Vorsprung sind es auf Vingegaard, 38 auf Pogacar. Ab Freitag fällt die Entscheidung in den hohen Bergen. Bei der Dauphiné, die am Sonntag mit dem Anstieg zum Col du Mont-Cenis endet, testen die Stars ihre Form vor der anstehenden Tour de France.