EM-Straßenrennen: Siebter Platz für Lippert

Tour-Etappensiegerin Liane Lippert hat bei den Radsport-Europameisterschaften in der niederländischen Region Drenthe Platz sieben im Straßenrennen belegt. Die 25-Jährige aus Friedrichshafen lag im Ziel acht Sekunden hinter Lokalmatadorin Mischa Bredewold, die nach 131,3 km erstmals Gold holte.

"Im Finale war ich alleine, aber auch die anderen Teams mit zwei Fahrerinnen haben keine richtige Nachführarbeit gemacht, einfach nur attackiert", sagte Lippert: "Holland war dann immer am Rad und hat es wieder neutralisiert." Laut Frauen-Bundestrainer Andre Korff wäre es in der Schlussphase "gut gewesen, wenn noch ein, zwei mehr Fahrerinnen Liane zur Seite gestanden hätten. So war sie sehr isoliert. Sie ist sehr offensiv gefahren und hat das Beste aus ihrer Situation gemacht." Die deutschen Frauen hätten sich "als Mannschaft gut verkauft, waren von Anfang an sehr präsent".

Franziska Koch (Mettmann) belegte den 31. Platz, Romy Kasper (Forst) wurde 46. Dagegen schafften es Lea Lin Teutenberg (Mettmann/57.), Katharina Fox (Mainz/63.) und Hannah Ludwig (Heidelberg/69.) nicht unter die besten 50.

Bredewold (23) riss zehn Kilometer vor dem Ziel aus und gewann am Col du Vam vor ihrer Teamkollegin und Titelverteidigerin Lorena Wiebes, Dritte wurde Weltmeisterin Lotte Kopecky aus Belgien.