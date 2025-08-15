Florian Lipowitz: Tour-Dritter startet bei der Deutschland Tour

Der deutsche Radsport-Shootingstar Florian Lipowitz feiert bei der Deutschland Tour seinen ersten großen Heim-Auftritt seit seinem starken Abschneiden bei der Tour de France im Juli.

Der 24 Jahre alte Tour-Dritte steht im am Freitag verkündeten Aufgebot des Teams Red Bull-Bora-hansgrohe.

"Für jeden deutschen Fahrer sind die Rennen in Deutschland etwas Besonderes. Und für mich ist es in diesem Jahr noch einmal ganz besonders. Bei der Tour de France waren so viele deutsche Fans an der Strecke – da bin ich gespannt, was nächste Woche los ist", sagte Lipowitz, der sein Debüt bei der Deutschland Tour feiert.

Das fünftägige Event ist das erste Etappenrennen, das der Ulmer seit der Frankreich-Rundfahrt bestreitet. Im Nachgang der Großen Schleife hatte Lipowitz an der Salus Radsportnacht im bayerischen Bruckmühl teilgenommen.

Zu den Top-Favoriten auf den Gesamtsieg bei der Deutschland Tour zählt Lipowitz angesichts des sprinter- und klassikerlastigen Streckenprofils nicht.