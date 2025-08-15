Anzeige
Radsport

Florian Lipowitz: Tour-Dritter startet bei der Deutschland Tour

  • Aktualisiert: 15.08.2025
  • 18:00 Uhr
  • SID

Der deutsche Radsport-Shootingstar Florian Lipowitz feiert bei der Deutschland Tour seinen ersten großen Heim-Auftritt seit seinem starken Abschneiden bei der Tour de France im Juli.

Der 24 Jahre alte Tour-Dritte steht im am Freitag verkündeten Aufgebot des Teams Red Bull-Bora-hansgrohe.

"Für jeden deutschen Fahrer sind die Rennen in Deutschland etwas Besonderes. Und für mich ist es in diesem Jahr noch einmal ganz besonders. Bei der Tour de France waren so viele deutsche Fans an der Strecke – da bin ich gespannt, was nächste Woche los ist", sagte Lipowitz, der sein Debüt bei der Deutschland Tour feiert.

Das fünftägige Event ist das erste Etappenrennen, das der Ulmer seit der Frankreich-Rundfahrt bestreitet. Im Nachgang der Großen Schleife hatte Lipowitz an der Salus Radsportnacht im bayerischen Bruckmühl teilgenommen.

Zu den Top-Favoriten auf den Gesamtsieg bei der Deutschland Tour zählt Lipowitz angesichts des sprinter- und klassikerlastigen Streckenprofils nicht.

Auch weitere Tour-de-France-Fahrer am Start

Die Deutschland Tour startet am kommenden Mittwoch mit einem Prolog in Essen und endet nach vier Etappen in Magdeburg.

Lipowitz ist nicht der einzige Tour-Star auf der Startliste. Unter anderem gehen Allrounder Wout van Aert, der Gewinner der Schlussetappe in Paris, sowie Top-Sprinter Jonathan Milan, der Gewinner des Grünen Trikots, ins Rennen.

Nach der Deutschland Tour sind noch fünf weitere Renntage in diesem Jahr geplant. So geht Lipowitz auch bei den kanadischen Klassikern in Québec und Montréal an den Start wie auch beim Giro dell'Emilia und Tre Valli Varesine.

Seine Saison beendet Lipowitz nach der Lombardei-Rundfahrt, dem letzten Monument des Jahres. Die Weltmeisterschaft in Ruanda im September steht nicht auf dem Programm.

