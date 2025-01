Foto-Finish: Bauhaus verpasst Etappensieg bei Tour Down Under

Der deutsche Radprofi Phil Bauhaus hat bei der vierten Etappe der Tour Down Under in Australien knapp den Sieg verpasst. Der 30-Jährige vom Team Bahrain Victorious musste sich im Massensprint nach einem Foto-Finish nur dem Franzosen Bryan Coquard (Cofidis) geschlagen geben. Dritter wurde nach 157,2 Kilometern von Glenelg nach Victor Harbor Jhonatan Narváez aus Ecuador vom Team UAE Team Emirates – XRG.

In der Gesamtwertung behält der Spanier Javier Romo (Movistar) die Führung. Sein Vorsprung auf den Zweiten Narváez beträgt vier Sekunden, es folgt der Österreicher Patrick Konrad (Lidl-Trek), dessen Rückstand zehn Sekunden beträgt. Bester Deutscher ist Georg Zimmermann (Intermarché - Wanty) auf Rang 19 mit einem Rückstand von 30 Sekunden.

Die 25. Ausgabe der Tour Down Under endet am Sonntag mit der sechsten Etappe in Adelaide.