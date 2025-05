Krebskranker Radstar Hoy genießt das Leben "mehr denn je"

Der unheilbar an Krebs erkrankte ehemalige Bahnrad-Star Chris Hoy hat in seiner Behandlung eine "stabile Phase" erreicht und "genießt das Leben mehr denn je". Ihm gehe es den Umständen entsprechend gut, sagte der sechsmalige Olympiasieger bei Sky Sports News, er sitze ab und an auch wieder auf dem Rad. "Das Wichtigste: Der Krebs ist nicht das Erste, woran ich nach dem Aufwachen denke", sagte der 49 Jahre alte Schotte.

Hoy hatte im Oktober berichtet, seine Lebenserwartung liege bei "zwei bis vier Jahren". Der Prostatakrebs habe sich auf Schulter, Becken, Hüfte, Wirbelsäule und Rippen ausgebreitet.

Aktuell gehe es ihm "gut. Ich nehme ständig Medikamente und werde behandelt, aber das beeinträchtigt mein Leben nicht allzu sehr. Und das Wichtigste ist, dass es wirkt. Ich bin also im Moment stabil, alles ist gut. Ich schmiede Pläne, solange es gut geht", sagte er.

Hoy, dessen Frau Sarra an einer aggressiven Form von Multipler Sklerose leidet, fügte hinzu: "Ich denke, wir haben jetzt einen Rhythmus gefunden, in dem es Teil unseres Lebens ist, und wir meistern es und machen weiter."

Hoy war 2009 von Queen Elizabeth II. zum Ritter geschlagen worden, nachdem er bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen, 2008 in Peking sowie 2012 in London insgesamt sechs Goldmedaillen gewonnen hatte. Zudem holte Hoy elf WM-Titel.