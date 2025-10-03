Münsterland Giro: Philipsen wiederholt Vorjahreserfolg

Top-Sprinter Jasper Philipsen hat wie im Vorjahr den Münsterland Giro gewonnen. Nach 192 km von Stromberg nach Münster setzte sich der Belgier vom Team Alpecin-Deceuninck im Schlussspurt knapp vor seinem Landsmann Arnaud De Lie (Lotto) und dem Tschechen Pavel Bittner (Picnic PostNL) durch. Als bester Deutscher erreichte Max Kanter (Cottbus/XDS Astana) als Zwölfter das Ziel. Mitfavorit und Europameister Tim Merlier (Belgien/Soudal–Quick-Step) stürzte auf den letzten Kilometern und konnte nicht in die Entscheidung eingreifen.

Der Münsterland Giro wird seit dem Jahr 2006 - mit Ausnahme der Corona-Absage 2020 - jährlich am Tag der Deutschen Einheit ausgetragen und ist das letzte Profirennen der Saison auf deutschem Boden. Der bislang letzte Heimerfolg war Max Walscheid (Neuwied) im Jahr 2018 gelungen. Der 32-Jährige vom Team Jayco AlUla belegte am Freitag zeitgleich mit dem zehnmaligen Tour-de-France-Etappensieger Philipsen den 19. Rang.