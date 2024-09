Nach Sturz: Rad-Star van Aert beendet Saison

Anzeige

Nach seinem heftigen Sturz bei der Vuelta wird der belgische Radstar Wout van Aert (29) in diesem Jahr keine weitere Rennen mehr bestreiten. Das teilte sein Team Visma-Lease a bike am Donnerstag mit. Van Aert brauche "Zeit, um sich zu erholen", hieß es. Damit verpasst van Aert seine Heim-EM in der kommenden Woche sowie die WM in Zürich Ende September.

Van Aert war am Dienstag bei der Spanien-Rundfahrt schwer gestürzt und hat sich dabei eine "tiefe Wunde" zugezogen, die "starke Knieschmerzen" verursacht. Der dreimalige Etappensieger wird derzeit in einem Krankenhaus in Belgien mit Antibiotika behandelt, "um das Risiko einer Infektion zu minimieren", hieß es.

Als Mitglied einer Ausreißergruppe hatte van Aert rund 50 km vor dem Ziel bei einer Abfahrt auf nasser Straße die Kontrolle über sein Rad verloren und prallte gegen eine Felswand. Mit heftig blutendem rechten Knie und unter starken Schmerzen musste der Führende in der Berg- und Punktewertung, der drei Etappen gewonnen hatte, das Rennen aufgeben.

Für van Aert war es der zweite schwere Sturz in diesem Jahr. Beim Klassiker Quer durch Flandern hatte er sich unter anderem das Schlüsselbein gebrochen und zwei Monate pausieren müssen.