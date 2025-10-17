Para Bahnrad: Hausberger holt WM-Bronze im Zeitfahren

Paralympics-Siegerin Maike Hausberger hat dem deutschen Team bei der Bahnrad-WM in Rio de Janeiro zum Auftakt gleich die erste Medaille beschert. Die 31-Jährige holte im Zeitfahren über 1000 m in 1:21,476 Minuten Bronze, nur die Brasilianerin Sabrina Custodia da Silva und Flurina Rigling aus der Schweiz waren in der Startklasse C2 noch etwas schneller. Für die Triererin ist es die insgesamt fünfte WM-Medaille auf der Bahn.

Im Vorjahr bei den Paralympics von Paris hatte Hausberger im Zeitfahren auf der Bahn ebenfalls Bronze geholt, auf der Straße gar das Einzelzeitfahren gewonnen.

Die weiteren deutschen Starter verpassten beim WM-Auftakt im olympischen und paralympischen Oval von 2016 die Medaillenränge knapp. Manuel Korber fuhr im Sprint der Klasse C3 auf Position vier. Fabian Döring kam im Zeitfahren der Klasse C4 auf Rang fünf, Jakob Klinge wurde in der Klasse C5 Achter.