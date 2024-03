Paris-Nizza: Etappensieg für de Kleijn - Pithie in Gelb

Anzeige

Der niederländische Radprofi Arvid de Kleijn hat die zweite Etappe der Fernfahrt Paris-Nizza gewonnen. Der 29-Jährige vom Tudor Pro Cycling Team setzte sich auf dem Tagesabschnitt von Thiory nach Montargis im Massensprint vor dem Neuseeländer Laurence Pithie (Groupama-FDJ) durch, der sich aber das Gelbe Trikot sicherte. Das Podium komplettierte nach größtenteils flachen 177,6 Kilometern in überwiegend gemächlichem Tempo de Kleijns Landsmann Dylan Groenewegen (Jayco AlUla).

Als bester Deutscher überquerte Pascal Ackermann (Kandel/Israel-Premier Tech) auf Rang neun die Ziellinie, in der Gesamtwertung löste Pithie durch die Zeitbonifikation für den zweiten Platz in Montargis den Niederländer Olav Kooij (Visma-Lease a Bike) in der Führungsposition ab. Pithie und Kooij liegen zeitgleich mit dem Dänen Mads Pedersen (Lidl-Trek) an der Spitze, wegen der besseren Etappenergebnisse trägt Pithie Gelb.

Beim dritten Teilstück am Dienstag wartet auf das Peloton eines der im Radsportkalender selten gewordenen Mannschaftszeitfahren. Rund um Auxerre erstreckt sich der Parcours über 26,9 Kilometer und 330 Höhenmeter. Der Modus: Bei der Tageswertung bleibt die Teamzeit jeweils nach dem ersten Fahrer jeder Equipe stehen - für das Gesamtklassement hingegen werden die Profis einzeln gestoppt.

Die 82. Austragung des "Rennens zur Sonne" endet am kommenden Sonntag in Nizza, wo am 21. Juli auch das große Finale der Tour de France steigt.