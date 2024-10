Pogacar über Doping-Gerüchte: "Wird immer Neid geben"

Für Radsport-Dominator Tadej Pogacar (26) sind die neuerlichen Doping-Spekulationen nur Ausdruck von "Neid" aufgrund seiner extremen Überlegenheit. Vor der Lombardei-Rundfahrt, seinem Finale einer einzigartigen Saison mit Triumphen beim Giro, der Tour und der WM, sagte der Slowene: "Es wird immer Neid geben, aber Dominanz gibt es überall, in der Wirtschaft und im Sport. Die dauert ein paar Jahre an, dann kommen neue Talente." Pogacar hat in diesem Jahr neben seinen Gesamtsiegen bereits mehr als 20 Etappen- oder Einzelrennen gewonnen.

Der Radsport sei ein "Opfer seiner Vergangenheit", sagte er vor dem Start angesprochen auf die Gerüchte, die aufgrund seiner erdrückenden Dominanz in diesem Jahr immer wieder aufkommen. Er wisse nicht, was der Radsport tun könne, "um das Vertrauen zurückzugewinnen", aber: "Vielleicht werden die Menschen in ein paar Generationen die Vergangenheit vergessen, werden (Lance, Anm. d. Red.) Armstrong und das, was sie damals getan haben, vergessen."

Er persönlich wolle seine Gesundheit durch Dopingmittel keinesfalls "für zehn Jahre Karriere aufs Spiel setzen. Das ist dumm. Ich will nicht das Risiko eingehen, eines Tages krank zu werden", betonte Pogacar. Ähnlich hatte er sich bereits im Sommer nach seinem dritten Sieg bei der Tour de France geäußert.

Der Weltmeister peilt beim letzten Monument des Jahres seinen vierten Sieg nacheinander an. Beim "Klassiker der fallenden Blätter" warten über 252 immens harte Kilometer zwischen Bergamo und Como auf Pogacar und seine Kontrahenten.