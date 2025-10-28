"Guter Zeitpunkt": Lipowitz unterzieht sich Nasen-OP

Der deutsche Radsport-Hoffnungsträger Florian Lipowitz hat sich einem operativen Eingriff an der Nasenscheidewand unterzogen. "Das war schon länger im Gespräch", sagte der 25-jährige Ulmer im ARD-Podcast Tourfunk: "Wenn ich jetzt schon früher in die Off-Season gehe, ist es ein guter Zeitpunkt, das zu erledigen."

Lipowitz hatte schon häufiger mit Infekten zu kämpfen, "vor allem im Nasenbereich. Ich hoffe, dass es sich durch die OP verbessern wird", sagte der Tour-Dritte vom deutschen Rennstall Red Bull-Bora-hansgrohe, der Mitte September beim Kanada-Doppelpack in Québec und Montréal seine letzten Rennen gefahren ist.

"Seit zwei, drei Tagen sitze ich wieder auf dem Rad. Ich habe sechs Wochen Off-Season gemacht, dementsprechend schlecht ist gerade die Form", sagte Lipowitz: "Aber ich bin guter Dinge, dass das schnell wieder zurückkommt." Neben der Nasen-Operation nutzte Lipowitz seine Pause für einen Urlaub in Südtirol mit Freundin Antonia Weeger, ebenfalls Radprofi, allerdings auf dem Mountainbike.

"Da haben wir es uns eine Woche gutgehen lassen", sagte Lipowitz. Derzeit stehen rund "zehn bis zwölf Trainingsstunden" in der Woche auf dem Programm: "Allmählich geht es wieder zurück, man will sich auch nicht direkt Knieschmerzen einfahren. Deshalb geht es erstmal ganz gemütlich wieder zurück aufs Rad", sagte der frühere Biathlet.