"Wir alle sterben": Bahnrad-Ikone Hoy hat Krebs im Endstadium

Der sechsmalige Bahnrad-Olympiasieger Sir Chris Hoy hat nach eigenen Angaben nur noch wenige Jahre zu leben. Wie der 48-jährige Schotte in einem Interview mit der Sunday Times erklärte, sei seine Krebserkrankung im Endstadium und unheilbar. Seine Ärzte schätzen seine Lebenserwartung auf noch "zwei bis vier Jahre", sagte Hoy.

"Wir alle werden geboren, und wir alle sterben, das ist nur ein Teil des Prozesses", sagte Hoy, der seine Erkrankung im vergangenen Februar öffentlich gemacht hatte. Der Prostatakrebs habe sich auf Schulter, Becken, Hüfte, Wirbelsäule und Rippen ausgebreitet.

Zunächst habe er die Schmerzen als Verletzung abgetan. Als er sich jedoch untersuchen ließ, sagte ihm ein Arzt, dass sich in der Schulter ein Tumor befinde, erzählte Hoy. Bei weiteren Terminen wurde schließlich erkannt, dass sich der Krebs ausgebreitet hat.

Hoy war 2009 von der damaligen Queen Elizabeth II. zum Ritter geschlagen worden, nachdem er bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen, 2008 in Peking sowie 2012 in London insgesamt sechs Goldmedaillen gewonnen hatte. Zudem holte Hoy elf WM-Titel.