Rad-DM: Schachmann entthront Politt im Zeitfahren

Radprofi Maximilian Schachmann ist erstmals deutscher Zeitfahr-Meister. Der 31 Jahre alte Berliner beendete den hügeligen Kurs rund um Ramstein in 27:47 Minuten und entthronte den Favoriten Nils Politt, der sich kurz vor der Tour de France mit Rang vier begnügen musste.

Schachmann lag am Freitag nach 21,5 Kilometern und knapp 300 Höhenmetern im Kampf gegen die Uhr gut 17 Sekunden vor Miguel Heidemann (Trier), Rang drei ging an Lennard Kämna (Wedel). Erst dann folgte Politt, der somit seinen dritten nationalen Zeitfahrtitel nacheinander verpasste.

Bei den Frauen ging der Sieg in 31:10 Minuten erstmals an Antonia Niedermaier. Die 22-Jährige gewann klar vor Bahn-Olympiasiegerin Franziska Brauße und Liane Lippert. Tokio-Olympiasiegerin Mieke Kröger, die zuletzt zweimal in Folge den Titel geholt hatte, musste sich mit Rang sechs begnügen.

Am Sonntag wird der neue deutsche Meister im Straßenrennen gekürt. Der Kurs rund um Linden (198 Kilometer, 3700 Höhenmeter) ist anspruchsvoll und kommt Fahrern wie Emanuel Buchmann oder Schachmann entgegen. Tour-Hoffnungsträger Florian Lipowitz verzichtet auf einen Start und konzentriert sich auf die Vorbereitung auf die Frankreich-Rundfahrt.