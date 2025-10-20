Radsport: Kanter verlängert bei XDS Astana

Der deutsche Sprinter Max Kanter bleibt beim kasachischen World-Tour-Team XDS Astana. Wie der Rad-Rennstall am Montag mitteilte, unterschrieb der 27-Jährige aus Cottbus einen neuen Zweijahresvertrag bis Ende 2027. In dieser Saison feierte Kanter einen Sieg, bei der am Sonntag beendeten Tour of Guangxi in China gelangen ihm zwei Podiumsplatzierungen.

"Ich bin sehr glücklich, meinen Vertrag bei XDS Astana um zwei weitere Jahre verlängert zu haben", sagte Kanter, der seit 2024 für die Kasachen fährt. Das Team setzt große Stücke auf den Deutschen. "Es gibt noch viel zu tun, aber es ist bereits klar, dass wir mit Max Kanter auf dem richtigen Weg sind. Vor uns liegen zwei weitere Jahre der Zusammenarbeit - und ich bin mir sicher, dass wir Siege und Podiumsplätze feiern werden", erklärte der frühere Spitzenfahrer und London-Olympiasieger Alexander Winokurow, Teamchef bei Astana.