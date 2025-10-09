Am 11. Oktober steht mit der Lombardei-Rundfahrt das letzte große Eintagesrennen der Saison auf dem Programm. So verfolgt ihr das Rennen im Free-TV und im Livestream auf Joyn.

Tadej Pogacar steht kurz davor, seiner Saison die Krone aufzusetzen. Insgesamt 19 Siege hat der Superstar 2025 gefeiert, die ersten im Februar in den Emiraten, die letzten nun im europäischen Herbst. Schwerste Klassiker waren ebenso darunter wie der vierte Tour-Erfolg.

Diese Dominanz ist gleichermaßen Fluch und Segen für den Radsport, der einerseits einen der Allzeitgrößten erlebt, welcher jedes Rennen voller Angriffslust und Esprit zelebriert. Andererseits ist damit der Wettbewerb weitgehend abgeschafft: Nur zweimal in diesem Jahr stieß Pogacar an seine Grenzen - bei den Niederlagen in Sanremo und Roubaix gegen Mathieu van der Poel.