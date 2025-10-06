Radsport: Neustart für Team Israel-Premier Tech

Das unter Druck geratene Radsport-Team Israel-Premier Tech wird zukünftig unter neuem Namen an den Start gehen. Das teilte der Profi-Rennstall am Montag mit. Das Team werde sich "von seiner israelischen Identität lösen" und sich neu positionieren, hieß es in einem Statement.

Vor dem Hintergrund des Krieges in Gaza waren in den vergangenen Monaten Stimmen laut geworden, die einen Rückzug des Teams forderten. Der Rennstall durfte "aus Sicherheitsgründen" zuletzt nicht am Radsport-Klassiker Giro dell'Emilia teilnehmen und war bei der Spanien-Rundfahrt Ziel pro-palästinensischer Proteste gewesen, die letzte Etappe der Vuelta musste Mitte September daher abgebrochen werden.

"Im Sport erfordert Fortschritt oft Opfer, und dieser Schritt ist entscheidend für die Zukunft des Teams", schrieb der 2014 gegründete Rennstall: "Obwohl ein neues Kapitel bevorsteht, das bald bekanntgegeben wird, bleibt das Team seinem Gründungsversprechen treu: Talente im Radsport aus aller Welt zu entwickeln."

Mit Blick auf die Saison 2026 wird sich dazu Mitbesitzer Sylvan Adams aus dem Tagesgeschäft zurückzuziehen und "nicht mehr für das Team sprechen", hieß es.