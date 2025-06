Sensation in Italien: Amateur Conca wird Rad-Meister

Coppi, Bartali, Moser, Cipollini - und jetzt Conca: Ein Amateurfahrer hat für eine der größten Überraschungen in der 140-jährigen Geschichte der italienischen Straßenrad-Meisterschaften gesorgt und sich in einer großen Ahnenreihe verewigt. Der 26 Jahre alte Filippo Conca, der als Profi gescheitert war, setzte sich am Sonntag nach 228,8 km im Friaul gegen die Stars der Radsport-Nation durch.