Sprint-Trio wieder auf Medaillenkurs

Die deutschen Erfolgssprinterinnen greifen bei der Bahnrad-WM in Glasgow nach den nächsten Medaillen. Einen Tag nach Gold und Weltrekord im Teamsprint zogen Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch geschlossen ins Finale im nicht-olympischen 500-m-Zeitfahren ein. Die Entscheidung fällt am Abend (20.23 Uhr/Eurosport).

Europameisterin Hinze stellte in der Qualifikation am Freitagmittag in 32,850 Sekunden die Bestzeit auf. Friedrich als Vierte (+0,486 Sekunden) und Grabosch als Fünfte (+0,521) zogen ebenfalls in den Endlauf der besten Acht ein.

Der Vierer der Frauen verspielte dagegen die Chance auf Gold. Das im Vergleich zum Olympiasieg in Tokio personell veränderte deutsche Team mit Franziska Brauße, Mieke Kröger, Lisa Klein und Laura Süßemilch fuhr in der Qualifikation in 4:15,035 Minuten auf den sechsten Platz.

Der Rückstand auf die Bestzeit der Britinnen betrug 4,702 Sekunden. Für das BDR-Quartett geht es am Samstag noch um Bronze. Tokio-Siegerin Lisa Brennauer hatte Ende 2022 ihre Karriere beendet, für sie ist Süßemilch dabei.