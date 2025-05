Tour de Romandie: Vine gewinnt dritte Etappe

Der Australier Jay Vine hat die dritte Etappe der Tour de Romandie gewonnen. In der Schweiz siegte der 29-Jährige vom Team UAE Emirates auf dem Teilstück über 183,1 km mit Start und Ziel in Cossonay. Durch eine Tempoverschärfung auf den letzten 900 Metern kam Vine komfortabel vor dem Franzosen Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) und seinem portugiesischen Teamkollegen Joao Almeida ins Ziel.

Vine ist nun Sechster in der Gesamtwertung, die Führung behält Alex Baudin (Frankreich/EF Education - EasyPost) mit fünf Sekunden Vorsprung auf Junior Lecerf (Belgien/Soudal Quick-Step). Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel (Belgien/Soudal Quick-Step) wurde Siebter und bleibt in der Gesamtwertung 52 Sekunden hinter Baudin.

Am Samstag geht es auf der vierten von fünf Etappen hoch hinaus. Auf lediglich 128,4 km führt die Königsetappe von Sion zum Thyon 2000, wo auf das Peloton eine Bergankunft auf 2091 Metern wartet. Insgesamt bietet die Strecke 4183 Höhenmeter. Den Abschluss bildet das Einzelzeitfahren in Genf am Sonntag.