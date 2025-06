Tour de Suisse: Almeida triumphiert nach Solo auf Etappe vier

Der portugiesische Radprofi Joao Almeida hat die vierte Etappe der Tour de Suisse gewonnen. Der 26-Jährige (UAE Emirates-XRG) feierte nach 193,2 km von Heiden nach Piuro (Valchiavenn) seinen fünften Sieg in diesem Jahr. Den Grundstein legte Almeida mit einer Attacke während eines langen Anstiegs knapp 50 Kilometer vor dem Ziel.

Lennard Kämna kam als Zehnter ins Ziel und sprang im Gesamtklassement auf Rang fünf. Dieses führt weiterhin Romain Grégoire (Groupama-FDJ) an. Kämna fehlen 1:20 Minuten auf den Franzosen.

Während Almeida am Anstieg davonzog und sich bis zur Spitze des Splügenpasses etwas über 40 Sekunden Vorsprung herausfuhr, hielt Kämna in einer Verfolgergruppe mit. Erst knapp sieben Kilometer vor dem Ziel begann Almeidas Führung zu schrumpfen. Oscar Onley (Picnic PostNL) und Ben O'Connor (Jayco AlUla) versuchten nochmal zu attackieren, konnten ihm aber nicht mehr gefährlich werden und komplettierten das Podium.

Am Donnerstag wartet auf das Peloton seine 183,8 km lange Etappe von La Punt nach Santa Maria in Calanca. Insgesamt umfasst die 88. Auflage der Tour de Suisse acht Etappen, die traditionsreiche Rundfahrt endet am Sonntag mit einem Bergzeitfahren in Stockhütte.