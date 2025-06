Tour de Suisse: Gedenkstätte für Mäder am Albulapass

Am Donnerstag kommender Woche wird am Albulapass im Schweizer Kanton Graubünden eine Gedenkstätte zu Ehren des vor zwei Jahren tödlich verunglückten Radprofis Gino Mäder eingeweiht. Die Zeremonie findet am Morgen vor dem Start der fünften Etappe der Tour de Suisse in La Punt statt. Bei der Einweihung werden die Fahrer der diesjährigen Tour Mäder ehren.

Mäder war am 15. Juni 2023 bei der Abfahrt vom Albulapass in eine Schlucht gestürzt, er erlag am folgenden Tag seinen Verletzungen. Nach seinem tragischen Tod gründete die Familie des verstorbenen Schweizer Radprofis den Verein rideforGino, um "das große Mitgefühl aus der Bevölkerung in etwas Bleibendes zu verwandeln". Durch Spenden anlässlich der Abschiedsfeier, zwei Gedenkfahrten sowie den Verkauf von rideforGino-Socken kamen erste Mittel zusammen.

Die Gedenkstätte wird in der Kurve des Unfallorts stehen und eine Skulptur des Schweizer Bildhauers Gügi Eugster, die den Namen "Verbunden Sein" trägt, beinhalten. Der Künstler ist der Onkel des verstorbenen Mäder.