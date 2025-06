Tour de Suisse: Meeus gewinnt sechste Etappe

Der belgische Radprofi Jordi Meeus hat dem deutschen Top-Team Red Bull-Bora-hansgrohe den ersten Tageserfolg bei der 88. Tour de Suisse beschert. Der 26-Jährige gewann am Freitag nach 186,7 km den Massensprint in Neuhausen am Rheinfall und verwies den Italiener Davide Ballerini (XDS Astana) und den Briten Lewis Askey (Groupama-FDJ) auf die Plätze. Für Meeus war es der zweite Saisonsieg.