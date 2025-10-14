Tour of Guangxi: Kanter sprintet auf Platz zwei

Sprinter Max Kanter aus Cottbus hat einen Etappenerfolg zum Auftakt der Tour of Guangxi in China knapp verpasst. Der 27-Jährige vom Team XDS Astana kam beim Sieg des überragenden Franzosen Paul Magnier (Soudal Quick-Step) nach 149,4 km rund um die Stadt Fangchenggang auf Platz zwei. Kanter hatte Ende September bereits bei Rennen in Frankreich und Belgien jeweils zweite Plätze belegt.

Auf der ersten Etappe der letzten World-Tour-Rundfahrt der Saison in der autonomen Provinz Guangxi im Süden Chinas bestätigte er seine gute Form. Zwar war er gegen Magnier chancenlos, ließ aber den Belgier Jordi Meeus vom deutschen Team Red Bull–Bora–hansgrohe hinter sich. Kurz vor dem Ziel hatte ein Sturz im Feld einige Sieganwärter ausgebremst.

Kanter hatte bereits im vergangenen Jahr in China überzeugt und für zwei Tage das Trikot des Gesamtführenden getragen. Bei der sechsten Auflage der Tour bekommt er in den kommenden Tagen voraussichtlich weitere Chancen im Massensprint, seinen ersten Etappensieg zu holen. Klarer Favorit ist dann allerdings wieder Magnier. Der 21-Jährige aus Grenoble feierte am Dienstag bereits seinen zehnten Sieg in den vergangenen vier Wochen.