Tour of Guangxi: Kanter sprintet auf Rang drei

Radprofi Max Kanter hat bei der Tour of Guangxi in China den Tagessieg erneut knapp verpasst. Der 27-Jährige aus Cottbus setzte seine Attacke im Massensprint der dritten Etappe zu spät und kam auf Rang drei. Der Franzose Paul Magnier fuhr nach 214 km von Jingxi nach Bama zu seinem dritten Erfolg, Zweiter wurde der Belgier Jordi Meeus vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe.

In der Gesamtwertung liegt Kanter (XDS Astana) zur Halbzeit der sechstägigen Rundfahrt auf Rang zwei, der Rückstand auf Magnier (Soudal Quick-Step) beträgt nun 20 Sekunden. Das 21 Jahre alte Sprinttalent feierte seinen zwölften Sieg in den vergangenen fünf Wochen und den 17. der Saison. Kanter war in diesem Jahr bisher einmal erfolgreich, die ersten beiden Etappen in China schloss der 27-Jährige auf den Plätzen zwei und sechs ab.

Am Freitag steht die vierte Etappe von Bama nach Jinchengjiang im Süden des Landes an, sie führt über 176,8 km und vier gewertete Anstiege. Große Probleme dürften die Sprinter aber nicht bekommen, Kanter bietet sich somit die nächste Chance auf einen Tagessieg.