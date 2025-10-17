Tour of Guangxi: Magnier wieder nicht zu schlagen

Das französische Sprinttalent Paul Magnier hat bei der Tour of Guangxi ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt und sich auch den vierten Etappensieg gesichert. Auf der vierten Etappe über 176,8 km von Bama nach Jinchengjiang im Süden Chinas ließ der 21 Jahre alte Radprofi vom Team Soudal Quick-Step auch den deutschen Sprintern keine Chance. Bester wurde Kim Heiduk (Ineos Grenadiers) als Achter, einen Platz vor Max Walscheid (Jayco AlUla).

Max Kanter (XDS Astana), am Vortag noch Dritter im Sprint, landete in Jinchengjiang zeitgleich nur auf Platz 19. In der Gesamtwertung rutschte der 27-Jährige aus Cottbus vor den letzten beiden Etappen der sechstägigen Rundfahrt auf den vierten Rang ab. Kanter ist dennoch weiter bestplatzierter deutscher Fahrer, 30 Sekunden liegt er hinter Spitzenreiter Magnier.

Der feierte bereits seinen vierten Tagessieg bei der Rundfahrt, den 13. Sieg in den vergangenen fünf Wochen (20 Rennen) und den 18. der Saison. Allein durch die Bonussekunden hat Magnier in der Gesamtwertung einen Vorsprung von 26 Sekunden auf den zweitplatzierten Belgier Jordi Meeus vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe herausgefahren.

Am Samstag steht die fünfte Etappe von Yizhou nach Nongla an. Am Ende des 165,8 km langen Abschnitts wartet ein anspruchsvoller Anstieg der ersten Kategorie auf das Feld und damit eine gute Chance für Ausreißer.