Vuelta 2024 startet in Portugal

Anzeige

Die Vuelta a Espana 2024 startet am 17. August mit einem Einzelzeitfahren in Portugals Hauptstadt Lissabon und endet am 8. September traditionell in Madrid - ebenfalls mit einem Kampf gegen die Uhr. Wie die Organisatoren bei der Streckenpräsentation am Dienstag weiter bekannt gaben, werden gleich die ersten drei Tagesabschnitte in Portugal stattfinden. Zuletzt hatte die Spanien-Rundfahrt der Radprofis 1997 außerhalb der Landesgrenzen begonnen.

Die 79. Vuelta wird mit neun Bergankünften eine Veranstaltung für Kletterspezialisten. "Wenn es eine Sache gibt, die die Strecke 2024 definiert, dann ist es ihre Härte", sagte Vuelta-Direktor Javier Guillen.

Titelverteidiger ist der US-Amerikaner Sepp Kuss.