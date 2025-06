Aldag: Lipowitz mit Jokerrolle zur Tour

Rolf Aldag hat dem deutschen Hoffnungsträger Florian Lipowitz für die Tour de France eigene Freiheiten in Aussicht gestellt. "Die Rolle von Florian Lipowitz wird sich bei der Tour von selbst ergeben", sagte der Sportdirektor des deutschen Teams Red Bull-Bora-hansgrohe dem SID: "Ich würde ihn weder in die Kategorie Edelhelfer, noch Co-Leader, noch sonst irgendwas packen." Lipowitz werde "an der Seite" des slowenischen Teamleaders Primoz Roglic agieren.

Trotz des dritten Platzes bei der Dauphiné dürfe die Erwartungshaltung an Lipowitz nicht zu groß sein. "Er wird viel lernen, er muss viel lernen", sagte Aldag: "Es ist die erste Tour de France für Florian Lipowitz. Und es wird hoffentlich eine sehr spannende, hoffentlich auch eine erfolgreiche Reise für ihn. Aber die Erwartungen sollte man einfach realistisch definieren und sagen, es ist seine erste Tour de France."

Lipowitz solle in die am Samstag beginnende Frankreich-Rundfahrt "einfach hart reinfahren", führte Aldag aus. Es gehe in erste Linie darum, dass er nach drei Wochen Paris erreiche. Wegen dieses langfristigen Ziels habe der 25-Jährige auch auf die Deutsche Meisterschaft am vergangenen Sonntag verzichtet. "Es ging nochmal darum, sowohl mental als auch körperlich Frische zu gewinnen", erklärte Aldag. Dies sei angesichts der Hitzeschlacht von Linden "vermutlich die richtige Entscheidung" gewesen.