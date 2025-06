Radsport: Ackermann für Israel-Premier Tech zur Tour

Der deutsche Radprofi Pascal Ackermann erhält auf der Jagd nach seinem ersten Etappensieg bei der Tour de France eine weitere Chance. Der 31 Jahre alte Sprinter steht bei der 112. Frankreich-Rundfahrt im Aufgebot seines Teams Israel-Premier Tech. Der Grand Départ findet am 5. Juli in Lille statt. Auf der 184,9 km langen Auftaktetappe bietet sich den schnellsten Fahrern im Feld im voraussichtlichen Massensprint die Chance auf das Gelbe Trikot.

Das Team legt in Frankreich den Fokus auf Etappensiege. Ackermann, der zum zweiten Mal bei der Großen Schleife startet, soll dazu beitragen. "Ich freue mich sehr, bei der Tour am Start zu stehen, vor allem nach dem bisherigen Saisonverlauf - ich hatte in diesem Jahr viel Pech", sagte Ackermann, der zuletzt beim Critérium du Dauphiné vorzeitig aussteigen musste: "Es gibt viele Chancen für Sprints. Es wäre toll, eine Etappe zu gewinnen und das Gelbe Trikot zu übernehmen."

Das Aufgebot von Israel-Premier Tech: Pascal Ackermann (Kandel), Joe Blackmore, Jake Stewart (beide Großbritannien), Guillaume Boivin, Michael Woods (beide Kanada), Matîs Louvel (Frankreich), Alexei Luzenko (Kasachstan), Krists Neilands (Lettland)