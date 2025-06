Radsport: Carapaz muss Tour-Teilnahme absagen

Der ecuadorianische Radstar Richard Carapaz (32) wird aufgrund einer Erkrankung nicht an der Tour de France teilnehmen. Das teilte sein Team EF Education-EasyPost am Samstag mit. Der Gesamtdritte des diesjährigen Giro d'Italia leidet an einer Darminfektion und soll sich in der Heimat auskurieren. Die Tour de France beginnt am 5. Juli, Carapaz hatte dort im vergangenen Jahr eine Etappe und auch die Gesamt-Bergwertung gewonnen.

"Wir sind alle am Boden zerstört für Richard", sagte Rennstall-Chef Jonathan Vaughters: "Er kam in einer großartigen Form aus dem Giro, hat viel geopfert, um auf dieses Level zu kommen. Das Timing könnte also nicht schlechter sein. Wir wissen, wie viel die Tour ihm bedeutet."

In der vergangenen Woche habe Carapaz plötzlich Bauchschmerzen verspürt und starkes Fieber entwickelt, teilte das Team mit. Die Mediziner verabreichten Antibiotika und raten nun von Fernreisen und der Teilnahme an Wettbewerben ab. Nach seiner Genesung werde Carapaz, Teamkollege des Deutschen Georg Steinhauser (23), den Start bei der Spanien-Rundfahrt ins Visier nehmen. Die Vuelta beginnt im August.