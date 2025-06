Radsport: Politt als Pogacar-Helfer zur Tour de France

Der deutsche Radprofi Nils Politt soll Superstar Tadej Pogacar zur erfolgreichen Titelverteidigung bei der Tour de France verhelfen. Der 31 Jahre alte Kölner steht erwartungsgemäß im Aufgebot des Teams UAE Emirates-XRG für die 112. Frankreich-Rundfahrt, die am 5. Juli mit dem Grand Départ in Lille beginnt. Für Politt ist es die neunte Tour-Teilnahme. Im Vorjahr war er bereits am dritten Gesamtsieg des Slowenen Pogacar beteiligt.