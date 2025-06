Tour de France: Kämna nicht dabei, Mayrhofer feiert Debüt

Der deutsche Radprofi Lennard Kämna (Wedel) geht bei der Tour de France nicht an den Start. Der 28-Jährige fehlt im achtköpfigen Aufgebot seines Teams Lidl-Trek, das am Montag veröffentlicht wurde. Die Hoffnungen des Teams ruhen auf Sprinter Jonathan Milan (Italien) sowie dem Dänen Matthias Skjelmose, der in der Gesamtwertung angreifen soll.

Gute Nachrichten gab es derweil für Marius Mayrhofer (Tübingen), der zum Aufgebot vom Tudor Pro Cycling Team zählt und mit 24 Jahren sein Tour-Debüt feiern wird. Das Schweizer Team um den Franzosen Julian Alaphilippe nimmt dank einer Wildcard erstmals an der 112. Frankreich-Rundfahrt teil. Der Grand Départ findet am Samstag in Lille statt.

Der ehemalige Tour-Etappensieger Kämna, der am Sonntag bei den deutschen Meisterschaften im Straßenrennen den vierten Platz belegte, hatte im vergangenen Jahr bei einem Trainingsunfall lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Bei Lidl-Trek kämpfte er sich zurück und schloss jüngst die Tour de Suisse auf Rang sechs der Gesamtwertung ab.