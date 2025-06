Große neuer Sportdirektor von Rugby Deutschland

Rugby Deutschland hat Steffen Große als neuen Sportdirektor verpflichtet. Der 61-Jährige wird ab sofort die sportlichen Geschicke um die Nationalmannschaften im olympischen 7er-Rugby verantworten.

"Wir freuen uns sehr, einen in diesem wichtigen Tätigkeitsfeld so erfahrenen Mann wir Steffen Große für uns gewonnen zu haben", so Florian Hartmann, Vorstand Struktur und Entwicklung bei Rugby Deutschland. "Steffen hat uns in den persönlichen Gesprächen sowohl fachlich wie auch menschlich überzeugt. Wir sind sicher, dass wir nun gemeinsam die sportspezifisch strukturelle Entwicklung des Verbandes und vor allem die sportliche Entwicklung unserer 7er-Nationalteams weiter erfolgreich vorantreiben können."

Das 7er-Rugby gehört seit 2016 in Rio de Janeiro zum olympischen Programm. Weder das deutsche Männer- noch das Frauenteam konnten sich bisher für Sommerspiele qualifizieren. Dies soll sich nun unter Großes Führung ändern. Der gebürtige Thüringer war zuvor unter anderem als Cheftrainer und Sportdirektor für den Bundesfachverband für Kickboxen tätig.

"Wir wollen gemeinsam mit Landesverbänden und Vereinen weiter beste Voraussetzungen schaffen, um Siegermentalitäten zu entwickeln, um Leistungssportprozesse zu optimieren, um die Verbandsstrukturen weiter zu professionalisieren, um ein auf Weltklasse ausgerichtetes konkurrenzfähiges Trainings- und Lehrgangssystem weiter auszubauen und zu verfeinern – und das auch und gerade im Frauenbereich und natürlich insgesamt mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028 und 2032", sagte Große.