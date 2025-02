Rugby: Deutschland bei EM erneut chancenlos

Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft hat auch das letzte Gruppenspiel bei der Europameisterschaft gegen Belgien klar verloren. Die Mannschaft von Trainer Mark Kuhlmann musste sich am Sonntag in Kassel mit 19:39 (0:18) geschlagen geben.

Die deutsche Mannschaft spielt nun in einer Platzierungsrunde um Rang fünf, der zur Teilnahme an einem Repechage-Turnier um eines der letzten Tickets für die Weltmeisterschaft 2027 in Australien berechtigt. Nächster Gegner ist Anfang März die Niederlande.

Nach den Pleiten in Rumänien (10:48) und Portugal (14:56) beendete Deutschland die Vierergruppe B punktlos am Tabellenende. In den vorherigen zwei Duellen mit Belgien hatte der 31. der Weltrangliste noch knapp die Oberhand behalten.