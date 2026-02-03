Rugby-EM 2026 live Joyn-Stream & im Free-TV - wann trifft Deutschland auf die Schweiz?

Die Rugby-EM 2026 beginnt am 07. Februar. Wie präsentiert sich Deutschland? Wer trifft aufeinander? Wo werden die Spiele übertragen? ran hat alle Informationen zusammengefasst.

Bei der Rugby-Europameisterschaft 2026 hatte Deutschland Hoffnungen auf den großen Coup!

Insgesamt kämpfen acht Mannschaften um den Titel. Deutschland traf in Gruppe B auf Belgien, Portugal und Rumänien.

Zwar hat das Turnier einen hohen sportlichen Stellenwert, trotzdem fehlen die besten Nationen des Kontinents. Frankreich, England, Irland, Schottland, Wales und Italien halten quasi zeitgleich zur EM das Six Nations ab.

ran hat die wichtigsten Informationen zum Turnier und zu den Übertragungen zusammengefasst.