Rugby-WM der Frauen: England krönt sich gegen Kanada zur besten Rugby-Mannschaft der Welt

  • Veröffentlicht: 27.09.2025
  • 19:07 Uhr

81.885 Zuschauer verfolgten das spektakuläre WM-Finale live im Twickenham Stadium. Am Ende setzten sich die favorisierten Engländerinnen gegen Kanada relativ deutlich mit 33:13 durch.

Damit holte England den Titel bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land. Die "Red Roses" erwischten den besseren Tag und gewannen das Finale am Ende klar.

Das Stadion Twickenham war bis auf den letzten Platz gefüllt, mit dem Abpfiff brach großer Jubel los.

Das Finale zeigte eindrucksvoll, wie groß das Interesse am Frauenrugby geworden ist.

