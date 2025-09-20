Anzeige
Rugby-WM der Frauen 2025: England und Kanada bestreiten das Finale

  • Veröffentlicht: 20.09.2025
  • 19:17 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Die Gastgeberinnen aus England stehen nach dem Sieg gegen Frankreich im Finale der Rugby-WM der Frauen 2025 und treffen dort auf Neuseeland-Schreck Kanada.

Von Tobias Wiltschek

Das englische Rugby-Team der Frauen ist nur noch einen Schritt vom WM-Triumph im eigenen Land entfernt.

Nach dem 35:17-Sieg im Halbfinale gegen die Französinnen treffen die "Red Roses" am kommenden Samstag ab 17 Uhr (live im Free-TV auf ProSieben MAXX und im Livestream auf Joyn) im Finale auf das Überraschungsteam aus Kanada.

In Brighton war Ellie Kildunne für die überragende Spielerin und führte England mit zwei spektakulären Tries zum Sieg. Nachdem die Gastgeberinnen zur Pause "nur" mit 7:5 führten, drehten sie in der zweiten Halbzeit auf und siegten am Ende souverän.

France v England, Bristol, UK - 20 Sept 2025 Ellie Kildunne of England is tackled by llana Brosseau of France during the Women s Rugby World Cup 2025 Semi-final match between France and England at ...

Endspiel als Neuauflage des Finales von 2014

Im Finale kommt es zu einer Neuauflage des Endspiels von 2014, als England die Kanadierinnen mit 21:9 schlug.

Auch diesmal gilt das englische Team als Favorit. Doch es sollte gewarnt sein. Die Nordamerikanerinnen besiegten im ersten Halbfinale sensationell Rekordweltmeister Neuseeland mit 34:19.

Für Kanada geht es um den ersten Titel, England triumphierte vor 2014 auch schon 1994.

