Rugby-WM der Frauen 2025: England und Kanada bestreiten das Finale

Die Gastgeberinnen aus England stehen nach dem Sieg gegen Frankreich im Finale der Rugby-WM der Frauen 2025 und treffen dort auf Neuseeland-Schreck Kanada.

Von Tobias Wiltschek

Das englische Rugby-Team der Frauen ist nur noch einen Schritt vom WM-Triumph im eigenen Land entfernt.

Nach dem 35:17-Sieg im Halbfinale gegen die Französinnen treffen die "Red Roses" am kommenden Samstag ab 17 Uhr (live im Free-TV auf ProSieben MAXX und im Livestream auf Joyn) im Finale auf das Überraschungsteam aus Kanada.

In Brighton war Ellie Kildunne für die überragende Spielerin und führte England mit zwei spektakulären Tries zum Sieg. Nachdem die Gastgeberinnen zur Pause "nur" mit 7:5 führten, drehten sie in der zweiten Halbzeit auf und siegten am Ende souverän.