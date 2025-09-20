das endspiel live auf Joyn
Rugby-WM der Frauen 2025: England und Kanada bestreiten das Finale
- Veröffentlicht: 20.09.2025
- 19:17 Uhr
- Tobias Wiltschek
Die Gastgeberinnen aus England stehen nach dem Sieg gegen Frankreich im Finale der Rugby-WM der Frauen 2025 und treffen dort auf Neuseeland-Schreck Kanada.
Das englische Rugby-Team der Frauen ist nur noch einen Schritt vom WM-Triumph im eigenen Land entfernt.
Nach dem 35:17-Sieg im Halbfinale gegen die Französinnen treffen die "Red Roses" am kommenden Samstag ab 17 Uhr (live im Free-TV auf ProSieben MAXX und im Livestream auf Joyn) im Finale auf das Überraschungsteam aus Kanada.
- Die Rugby-WM der Frauen im Livestream auf Joyn
- 27.9., 17 Uhr: England - Kanada live auf Joyn und ProSieben MAXX
In Brighton war Ellie Kildunne für die überragende Spielerin und führte England mit zwei spektakulären Tries zum Sieg. Nachdem die Gastgeberinnen zur Pause "nur" mit 7:5 führten, drehten sie in der zweiten Halbzeit auf und siegten am Ende souverän.
Endspiel als Neuauflage des Finales von 2014
Im Finale kommt es zu einer Neuauflage des Endspiels von 2014, als England die Kanadierinnen mit 21:9 schlug.
Auch diesmal gilt das englische Team als Favorit. Doch es sollte gewarnt sein. Die Nordamerikanerinnen besiegten im ersten Halbfinale sensationell Rekordweltmeister Neuseeland mit 34:19.
Für Kanada geht es um den ersten Titel, England triumphierte vor 2014 auch schon 1994.